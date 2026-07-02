O nouă înfrângere în amicale pentru „U” Cluj! „Studenții”, fără victorie încă în cantonamentul din Austria

Universitatea Cluj a pierdut și al treilea amical programat în stagiul de pregătire din Austria. Vojvodina a învins-o pe echipa antrenată de Cristiano Bergodi cu 3-0.

O nouă înfrângere în amicale pentru „U” Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Universitatea Cluj rămâne fără victorie în cantonamentul din Austria. Ardelenii au cedat și în al treilea test de verificare din această vară, scor 0-3 în fața Vojvodina.

Clujenii cedaseră și în precedentele două amicale din această vară: au pierdut contra reprezentativei U-19 a Croației (1-2) și au încheiat la egalitate cu Ujpest (0-0).

Cristiano Bergodi a început meciul cu următoarea echipă de start: Michael – Chinteș, Poulolo, Coubiș, Chipciu – Pinho, Bic – Macalou, Nistor, Ștefănescu, Mendy

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: