„U” Cluj a luat decizia în cazul lui Thiam după ce atacantul s-a despărțit de FCSB!

Mamadou Thiam (31 de ani) s-a despărțit în această vară de FCSB și părea că devine o variantă pentru „U” Cluj.

Mamadou Thiam s-a despărțit în această vară de FCSB | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Mamadou Thiam a rămas liber de contract în această vară. FCSB a renunțat la serviciile atacantului transfer de la „U” Cluj în urmă cu un an.

Atacantul părea că devine o variantă pentru atacul Universității, mai ales după ce Jovo Lukic, golgheterul sezonului trecut, are șanse mari să fie vândut în această perioadă de mercato.

Președintele clubului, Radu Constantea, a negat că Thiam ar fi o soluție pentru Cristiano Bergodi și a anunțat că nu se pune, deocamdată, problema vreunui transfer al senegalezului.

„E un jucător pe care-l cunoaștem foarte bine. Momentan nu se pune problema, pe posturile respective suntem destul de bine acoperiți.

(Depinde de ce se întâmplă cu Lukic?) Cu siguranță va avea și asta un impact, dar pe Thiam noi îl vedem pe alt post, nu neapărat pe postul de vârf”, a spus Radu Constantea pentru Sport.ro.

Thiam a mai jucat în două perioade pentru „U” Cluj, iar în ambele situații a plecat cu scandal de la echipă, în ambele cazuri forțând transferul: prima dată a fost vândut la Al Arabi, în Kuveit, apoi la FCSB.

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