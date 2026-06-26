Lovitură în perioada de mercato! Andrei Ivan ar putea semna cu „U” Cluj

Universitatea Cluj încearcă o adevărată lovitură pe piața transferurilor și vrea să-l transfere pe Andrei Ivan.

Andrei Ivan ar putea ajunge la „U” Cluj în această vară / NICOLAE BADEA (C) / AGERPRES FOTO

„U” Cluj vrea să-l transfere pe Andrei Ivan în această perioadă de mercato. Conform Fanatik, ardelenii i-au făcut deja o ofertă atacantului care a evoluat ultima dată pentru Panserraikos.

Gruparea elenă a retrogradat în eșalonul secund din Grecia, astfel că sunt șanse mari ca fotbalistul să rămână liber de contract. De situația sa vrea să profite, astfel, „U” Cluj.

Potrivit sursei, conducerea clubului de pe Cluj Arena i-a oferit lui Ivan un contract pe 3 ani, cu un salariu lunar de 12.000 de euro, plus bonusuri. Este vorba despre 144.000 de euro anual, un contract important pentru nivelul salarial pe care-l oferă cei de la Universitatea Cluj.

Jucătorul a refuzat, momentan, propunerea, prioritatea sa fiind aceea de a continua în străinătate. Una dintre variantele pe care le are jucătorul este din partea unui club Vietnam, care i-a făcut o ofertă de 500.000 de euro anual și pe care ar vrea să o accepte.

Dacă va decide să se întoarcă în Superligă, Ivan va colabora din nou cu Cristiano Bergodi, cel alături de care a lucrat în perioada în care italianul a antrenat la Craiova. Pentru olteni, Ivan a jucat cea mai mare parte a carierei sale – între 2013-2017 și 2020-2025.

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