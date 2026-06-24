Laude pentru un jucător de la „U” Cluj: „Este cel mai bun român din Liga 1! Are toate calitățile!”

Nana Falemi (52 de ani), fost internațional camerunez, a vorbit despre componența echipelor din Superligă.

Nana Falemi consideră că Andrei Coubiș este cel mai valoros jucător din Superligă / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Înaintea startului noului sezon, Nana Falemi consideră că Andrei Coubiș (22 de ani) este cel mai valoros jucător din Superligă.

Fundaș la Universitatea Cluj, Coubiș a ajuns în România în perioada de transferuri din iarnă, atunci când a fost transferat de „studenți” chiar de la AC Milan.

Coubiș s-a impus rapid ca titular în echipa de start a lui Cristiano Bergodi, bifând 15 apariții în sezonul trecut, timp în care a reușit un gol și o pasă decisivă.

„Îmi place fundașul de la Universitatea Cluj, Coubiș. Îmi place, poate cel mai mult! Cel mai bun român din Liga 1. Are toate calitățile! Nu vorbim de statură, că sunt mulți cu statură. Are viteză, are forță, siguranță unu contra unu, are tupeu.

Cu FCSB, doar prin fault a putut fi oprit la o fază. El i-a făcut bine și marcaj lui Bîrligea, iar Bîrligea nu a reușit nimic, deși are experiență. I-a dat un cot în cap lui Coubiș, era frustrat Bîrligea. Coubiș e și inteligent”, a spus Nana Falemi în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Dorit de FCSB, Dinamo și Craiova

Până să ajungă în România, Coubiș a fost și pe lista celor de la Dinamo, Universitatea Craiova și FCSB. Roș-albaștrii puteau fi ei cei care-l transferau pe Coubiș în Superligă, însă afacerea nu s-a mai realizat iar fotbalistul a plecat sub formă de împrumut la Sampdoria, în Serie B.

Coubiș urma să câștige nu mai puțin de 130.000 de euro în primul an și, dacă FCSB ar fi dorit să-l transfere, aveau de plătit încă 200.000 de euro și procente din drepturile fotbalistului. Cel care s-ar fi opus mutării a fost Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație.

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