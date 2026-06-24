Dennis Sârbu, campion național la skanderberg la doar 17 ani, a participat la Campionatul European!

Clujeanul Dennis Sârbu a participat în perioada 11-15 iunie 2026 la Campionatul European de Skanderberg de la Codlea, județul Brașov.

Dennis Sârbu, elev în Cluj, a participat la Campionatul European de Skanderberg / Foto: arhivă personală Alina Sârbu

Campion național la skanderberg, clujeanul Dennis Sârbu a mai bifat o realizare în carieră.

La doar 17 ani, tânărul a participat și la Campionatul European de Armwrestling IFA 2026, eveniment desfășurat în localitatea Codlea, în județul Brașov, o competiție care în perioada 11-15 iunie 2026 a adunat sportivi din 21 de țări, printre care și campioni mondiali renumiți.

Dennis a concurat la Juniori U-18 – categoria 70 kg. la ambele brațe și, după bătălii incredibile, a obținut locul 9 atât la Brațul Drept, cât și la cel Stâng.

„A avut meciuri spectaculoase, au fost bătălii incredibile cu aplauze din partea publicului care a apreciat lupta lui Dennis contra adversarilor foarte puternici. A câștigat experiență și multă motivație pentru concursurile următoare”, a spus mama acestuia, Alina, într-un dialog cu monitorulcj.ro.

Vara se anunță, în continuare, intensă pentru băiatul care este elev la Liceul cu Program Sportiv din Cluj. Dennis Sârbu se pregătește acum pentru Campionatul Internațional Dracula, care va avea loc în luna august tot la Codlea.

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