Zi „de foc” pentru U-BT Cluj! Întâlnesc Valencia Basket în sferturile de finală ale EuroCup.

Pentru al doilea an consecutiv, U-Banca Transilvania ajunge în sferturile de finală ale BKT EuroCup. Clujenii joacă miercuri, 12 martie, contra Valencia Basket.

Pentru al doilea an consecutiv, U-Banca Transilvania ajunge în sferturile de finală ale BKT EuroCup. Misiunea lor nu va fi una ușoară, întrucât înfruntă una dintre adversarele de top din Liga ACB, considerat cel mai puternic campionat din Europa, Valencia Basket.

Meciul va începe la ora 21:30.

Cine sunt adversarii clujenilor?

Secția de baschet a Valenciei are o istorie de aproape 40 de ani. Liliecii au promovat în primul eșalon spaniol în 1988, retrogradând ulterior în 1995. Totuși, Valencia a revenit în scurt timp în prima ligă și au cucerit întâiul trofeu important în 1998, odată cu succesul din finala Cupei Regelui. Un an mai târziu, Pamesa Valencia, așa cum s-a numit echipa în perioada 1987-2009, a jucat pentru prima dată într-o finală europeană, pierzând în fața celor de la Benetton Treviso, în Cupa Saporta.

Performanțele au continuat, iar Valencia a mers până în finala sezonului 2001-2002 al Ligii ACB. Jucătorii alintați „taronges” sau portocaliii n-au putut să o învingă pe FC Barcelona, dar s-au revanșat în sezonul istoric 2002-2003, când au triumfat în Cupa ULEB. Astfel, viitorii noștri adversari au debutat în Euroligă. În 2010, Valencia a pus mâna pe trofeul EuroCup, învingând-o pe Alba Berlin. Gruparea iberică s-a impus pentru a doua oară în finala EuroCup în 2014, câștigând împotriva rușilor de la Unics Kazan. Valencia și-a adjudecat trofeul EuroCup și în 2019, după o nouă finală cu Alba Berlin.

În campionatul intern, Valencia are în palmares un titlu, o Cupă și o SuperCupă a Spaniei. În actuala stagiune a Ligii ACB, trupa lui Pedro Martinez se situează pe poziția a patra. Liliecii au înregistrat 16 victorii și 6 înfrângeri. Ultima dată, Valencia a învins-o fără drept de apel pe Bilbao, scor 89-70. Josep Puerto și-a condus colegii spre un succes, prin cele 15 puncte și 4 recuperări, în timp ce Semi Ojeleye a adăugat 14 puncte.

Mihai Silvășan: „Pentru noi urmează meciul sezonului de până acum”

„Pentru noi urmează meciul sezonului de până acum. Suntem extrem de bucuroși că am ajuns în această fază pentru al doilea an la rând. Mergem acolo curajoși, vrem să fim competitivi și să câștigăm meciul. Aceasta e mentalitatea corectă, respectăm echipa din Valencia, ne-a învins de două ori și a arătat probabil cel mai bun baschet din EuroCup. E un singur meci și indiferent de șansele pe care le avem, noi ne vom lupta pentru victorie. Deshawn încă nu s-a antrenat, vom lua o decizie cel mai probabil la ora jocului. Chiar și dacă nu va juca, noi tot vom încerca să fim competitivi și să ne luptăm pentru victorie. Ne dorim să fim pregătiți tactic și mental, să facem față meciului. Poate e o presiune în plus pe ei pentru că sunt favoriți, dar contează doar ce se întâmplă pe teren. Am revăzut meciul cu Valencia, i-am urmărit și în alte jocuri. Ei zboară pe teren dacă le dai șansa, aruncă foarte bine și au jucători de mare calitate. Știm care este stilul lor și încercăm să îl contracarăm cu armele noastre. Vom vedea la ora meciului dacă vom reuși. E foarte important că ne vor susține fanii și în Spania. Le mulțumim că au fost în permanență alături de noi, inclusiv în toate deplasările din EuroCup. Este al treilea an la rând când avem cea mai mare medie de spectatori în EuroCup. Fanii fac parte din această frumoasă poveste! Din punctul meu de vedere, e o performanță uriașă pe care am reușit-o în ultimii doi ani. Faptul că avem meciuri în fiecare sezon cu casa închisă e extrem de bine pentru clubul nostru și baschetul românesc. Nu vrem să ne oprim aici. Jucăm cu echipe foarte puternice, nu știu dacă multă lume are simțul realității asupra valorii adversarilor. Eu știu exact despre ce vorbesc și cred că am reușit până acum performanțe extraordinare din multe puncte de vedere. Cu excepția lui Deshawn, nu avem alte probleme medicale”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj, potrivit u-bt.ro

