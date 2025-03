Campioana U-BT Cluj-Napoca a câștigat fără emoții în Liga Națională. Mihai Silvășan: „Am controlat partida”

Campioana U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe CS Dinamo București cu scorul de 99-79, sâmbătă, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 22-a a Ligii Naționale de baschet masculin.

Victorie pentru U-BT Cluj | Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

Doar primele minute au fost echilibrate, dinamoviștii încercând să arate că nu s-au deplasat în zadar la Cluj-Napoca. Echipa bucureșteană i-a condus cu 9-16 după liberele lui Ștefan Grasu. Jucătorii lui Mihai Silvășan nu s-au precipitat, schemele au funcționat ca la carte, iar Mokoka a spart defensiva adversarilor, fiind de neoprit. Intrat pe teren ca rezervă, Mirel Dragoste i-a furat mingea adversarului și a mers până în coș, distanțându-i pe clujeni la 33-23.

U-BT și-a continuat dominația, astfel că jucătorii au fost superiori la toate capitolele. O veste proastă a venit pe finalul sfertului doi, când Deshawn Stephens a suferit o entorsă și nu a putut reveni pe teren. Pe de altă parte, clujenii au evoluat cu intensitate, mingea a circulat perfect, astfel că diferența a crescut considerabil, iar U-BT a câștigat partida.

„În primul rând, așteptăm să vedem care este starea lui Deshawn. Sper să nu fie o accidentare gravă și să ne poată ajuta la meciul de miercuri. Una peste alta, exceptând primele 5 minute, am jucat un baschet bun și am controlat partida. Mă bucur că la final le-am dat minute tinerilor noștri jucători. Nu știu cât e de gravă accidentarea lui Deshawn, el s-a speriat foarte tare. Ulterior, situația s-a mai liniștit, la pauză nu părea atât de grav. Probabil e o entorsă, vom vedea cum evoluează în zilele viitoare. Cu siguranță va veni cu noi în Spania și vom lua o decizie la ora meciului. Nu am vrut să mai riscăm la final o altă accidentare, nu mai conta la ce diferență câștigăm. Tinerii jucători au jucat cu intensitate și sunt mulțumit”, a declarat Mihai Silvășan, potrivit u-bt.ro

