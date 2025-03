Calificare în sferturile de finală! U-BT Cluj-Napoca, meci dramatic în EuroCup.

U-Banca Transilvania a învins-o pe BC Wolves Vilnius cu scorul de 100-99, la capătul unui duel care a necesitat nu mai puțin de două reprize de prelungiri!

Baschetabaliștii clujeni s-au luptat într-o manieră fabuloasă și au obținut calificarea în sferturile de finală.|Foto: captură video – U-BT Cluj-Napoca Facebook

U-BT Cluj-Napoca s-a calificat dramatic în sferturile de finală ale competiției masculine de baschet EuroCup, după ce a învins echipa lituaniană Wolves Twinsbet Vilnius, cu scorul de 100-99 (20-33, 19-15, 18-16, 24-17, 9-9, 10-9), după două reprize de prelungiri, marți seara, în deplasare.

Campioana a făcut un prim sfert slab, dar a revenit apoi și un minut și 55 de secunde înainte de finalul timpului regulamentar conducea cu 80-75. Balticii au avut un final bun și au restabilit egalitatea, 81-81.

„U” a condus apoi cu 90-88 în prima repriză de prelungiri, dar Wolves Twinsbet Vilnius a transformat două aruncări libere când mai era o secundă de joc. În a doua repriză de prelungiri, clujenii au avut 94-90, dar gazdele au reușit șase puncte consecutive. Formația antrenată de Mihai Silvășan s-a desprins la 100-96 și a reușit să reziste ultimelor atacuri, după ce „lupii” s-au apropiat la un punct.

Zavier Simpson a fost cel mai bun om al ardelenilor, cu 26 de puncte, 5 recuperări, 14 pase decisive. Evoluții excelente au avut și Karel Guzman, 15 p, 4 rec, Zach Hankins, 15 p, 5 rec, și De'Shawn Stephens, 17 p, 10 rec.

„Evident, suntem extrem de fericiți după un asemenea meci, cu două reprize de prelungiri. A fost un meci foarte greu, echilibrat, însă jucătorii noștri au fost puternici mental și nu au renunțat. Am găsit o cale să câștigăm, oricine se putea impune la final. Sunt foarte mândru de acest rezultat, ajungem din nou în sferturile BKT EuroCup. Mergem mai departe, ne gândim deja la disputa cu Valencia. Zavier Simpson este unul dintre cei mai buni jucători din EuroCup din punct de vedere statistic, însă a progresat mult și din perspectiva luării deciziilor. A distribuit 14 pase decisive și a pierdut doar două mingi, ceea ce e impresionant. A înscris și 26 de puncte, având mult mingea. Asta ne-am și dorit, avem încredere deplină în el și ne bucurăm. Totuși, așa cum le-am spus și lor în vestiar, un jucător poate bifa un meci individual foarte bun, dar nu putem câștiga fără un efort colectiv total. În prima repriză nu am jucat atât de bine, însă am rămas împreună și am ieșit învingători. Cu siguranță apărarea a fost cheia, după ce am permis multe puncte ușoare în primul sfert. Ulterior am strâns rândurile și ne-am adaptat. Dacă vrei să câștigi la acest nivel, trebuie să te aperi foarte bine”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania, pentru site-ul u-bt.ro.

În sferturile de finală, U-BT Cluj-Napoca o va întâlni pe Valencia Basket, câștigătoarea Grupei B. Spaniolii au câștigat ambele meciuri cu „U” din grupă, 105-96 la Cluj-Napoca și 108-80 la Valencia.

U-BT Cluj-Napoca dispută sferturile de finală ale EuroCup pentru al doilea an consecutiv, după ce în 2024 s-a calificat direct din grupă.

