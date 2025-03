Antrenorul „U” Cluj, Neluțu Sabău, despre partida cu FC Botoșani: „E o lecție pentru fiecare dintre noi”

Universitatea Cluj a pierdut, sâmbătă, (0-1), meciul disputat pe teren propriu cu cei de la FC Botoșani. „Nu am fost ce trebuie, a fost un joc foarte modest”, spune antrenorul „studenților”, Neluțu Sabău.

Neluțu Sabău, despre partida cu FC Botoșani: „E o lecție pentru fiecare dintre noi”| Foto: monitorulcj.ro

FC Botoșani a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă, în deplasare, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii de fotbal.

Antrenorul FC Universitatea, Ioan Ovidiu Sabău, spune că prestația jucătorilor a fost una sub așteptări, iar rezultatul partidei ar trebui să dea de gândit echipei.

„U” Cluj a ratat ocazia de a urca, temporar, pe prima poziția a clasamentului Superligii.

„Îți pui foarte multe semne de întrebare după un astfel de meci. N-ai voie! Chiar dacă am avut două situații de gol, în repriza a doua. Dar destul de puțin implicați jucătorii mei. Dăm o senzație de automulțumire. Am crezut că Botoșani e o echipă modestă care va ceda, în cele din urmă. Trebuie să analizăm bine ce am făcut astăzi. Nu e normal să arătăm așa, totuși”, a explicat în conferința de presă de la finalul partidei antrenorul „U” Cluj, Neluțu Sabău, potrivit site-ului oficial al echipei.

Sabău: „N-am abordat corect jocul”

FC Universitatea Cluj are nevoie de mobilizare și joc susținut în teren, spune Sabău, dacă vrea să lupte în continuare printre finaliste.

„Poate că eu, ca antrenor, nu i-am pregătit suficient de bine. Nu pot să accept că n-am făcut pressing. Să n-ai curajul să iei acțiuni unu contra unu, să faci dribbling, să scoți om din joc. Totuși, jucam acasă! Trebuia să avem mai mult curaj, mai ales în preajma careului. Apoi, a venit golul încasat, după o nesincronizare. N-avem voie să cedăm mental. Trebuie să avem încredere în ce facem. Acest joc e o lecție pentru fiecare dintre noi din care trebuie să învățăm. Știu ce am de făcut. Trebuie să muncim mai bine. Vedem… Trebuie să ne întoarcem la ce am fost, ca echipă. Mă refer la implicare totală a fiecărui jucător. Și putem să ne batem la podium. Dar nu jucând așa, ca astăzi. N-am tratat jocul acesta, cu FC Botoșani, așa cum ar fi trebuit”, a adăugat Sabău.

Tehnicianul „studenților” spune că partida cu Farul rămâne una extrem de importantă în contextul rezultatului modest a aultimului meci.

„Trebuie să ne batem la primele trei locuri. Nu contează acum dacă Sabău va rămâne sau nu la această echipă. Acum, în momentul actual, contează doar meciul cu Farul și apoi ce vom face în play-off”, a explicat Neluțu Sabău, potrivit sursei citate.

Momentarn, FC Universitatea Cluj se plasează pe poziția a patra a clasamentului Superligii, cu 51 de puncte.

Partida cu Farul Constanța va fi disputată vineri, 7 martie.

