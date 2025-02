Mihai Silvășan, despre victoria naționalei de baschet în fața Norvegiei: „Am arătat că putem fi mult mai buni”

Naționala masculină de baschet a României s-a calificat în turul al doilea al precalificărilor pentru Cupa Mondială FIBA din 2027, în urma victoriei obținute cu Norvegia.

România-Norvegia, ultimul meci din prima fază a pre-calificărilor europene pentru Cupa Mondială FIBA din 2027, Grupa B, Oadea Arena|Foto: Federația Română de Baschet – frbaschet.ro

„Sunt foarte mulțumit de felul cum am încheiat această campanie de pre-calificări”, spune antrenorul naționalei, Mihai Silvășan.

Naționala masculină de baschet a României s-a calificat în turul al doilea al precalificărilor pentru Cupa Mondială FIBA din 2027, după ce a învins echipa Norvegiei, cu scorul de 85-71 (23-22, 18-20, 22-15, 22-14), duminică seara, în Oradea Arena, în ultimul său meci din Grupa B a primului tur.

Cei mai buni jucători ai echipei antrenate de Mihai Silvășan au fost Kris Richard, 14 puncte, 3 pase decisive, Ștefan Grasu, 14 p, Bogdan Nicolescu, 13 p, 3 recuperări, Denis Bădălău, 13 p, 5 pd.

România a ocupat primul loc, cu 7 puncte, urmată de Norvegia, 6 puncte, Luxemburg, 5 puncte.



Câștigătoarele celor trei grupe din prima fază a precalificărilor și cea mai bună echipă de pe locul secund se vor califica faza a doua.

Mihai Silvășan: „Am arătat că nu cedăm și că putem fi mult mai buni”

Mihai Silvășan, antrenorul clujean al naționalei de baschet și al U-BT Cluj, s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor.

Astfel, după cum a arătat Silvășan, în ciuda unui debut dificil, echipa națională de baschet a reușit să se impună în ultimul meci al grupei.

„Sunt foarte mulțumit de felul cum am încheiat această campanie de pre-calificări. Chiar dacă am început prost campania, cu o înfrângere în fața celor din Luxemburg, am arătat că nu cedăm și că putem fi mult mai buni. Sunt mulțumit de băieți, atmosfera a fost foarte bună și asta s-a văzut pe teren astăzi, în special în repriza a doua”, a declarat antrenorul Mihai Silvăan, potrivit u-bt.ro

În urma rezultatului obținut în partida cu Norvegia, România încheie grupa B pe primul loc, cu 7 puncte, şi avansează în faza a doua a precalificărilor.

„Așteptăm să vedem cu cine vom juca, tragerea la sorți va fi în mai. Ulterior, primele două din grupă vor merge mai departe în calificări”, a adăugat antrenorul naționale de baschet masculin, Mihai Silvășan, potrivit sursei citate.

