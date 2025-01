Victorie spectaculoasă pentru U-BT Cluj-Napoca în EuroCup

U-BT Cluj-Napoca a învins echipa Turk Telekom Ankara, cu scorul de 94-81, marți seara, într-un meci din Grupa B a competiției masculine de baschet EuroCup.

U-BT Cluj, meci de senzație în EuroCup|Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

Campioana României a obținut o victorie importantă în ultimul său meci de acasă din sezonul regulat.

U-Banca Transilvania a avut un început mai ezitant în fața unei echipe mai bine clasate, dar a făcut diferența în sferturile doi și trei.

Dennis Seeley a fost MVP-ul clujenilor, cu 31 de puncte, Zavier Simpson s-a remarcat cu 21 p, 3 recuperări, 10 pase decisive. De'Shawn Stephens a contribuit cu 10 p, 7 rec, iar Adam Mokoka a adăugat 10 p.

De la oaspeți s-au remarcat Kyle Alexander, 12 p, 7 rec, Anthony Brown, 20 p, 4 rec, 4 pd, Braian Angola, 11 p, Olivier Hanlan, 11 p, 3 rec, 5 pd, Yoan Makoundou, 13 p, 3 rec.

Silvășan: Urmează alte bătălii pe care trebuie să le câștigăm

Potrivit antrenorului U-BT Cluj-Napoca, Mihai Silvășan, jucătorii au demonstrat un meci de senzație, cu suportul fanilor. În același timp, Silvășan spune că echipa sa trebuie să se pregătească pentru următoarele partide în vederea calificării.

„Sunt foarte bucuros de această victorie. În primul rând, vreau să le mulțumesc fanilor, care au venit în număr atât de mare și ne-au ajutat în momentele dificile. Mai sunt două meciuri din sezonul regulat, nu s-a întâmplat încă nimic. Mai putem rata calificarea dacă pierdem ambele partide. Am jucat cu o echipă foarte bună, însă cred că am fost mai buni. Am reușit 94 de puncte, am avut pase decisive și am izbutit un procentaj senzațional de la 3 puncte datorită lui D.J. Seeley.(…)Nu sărbătorim prea mult, încercăm să ne rămânem concentrați. Urmează alte bătălii pe care trebuie să le câștigăm”, potrivit antrenorului U-BT Cluj-Napoca, Mihai Silvășan.

U-BT Cluj va juca ultimele sale două meciuri din sezonul regulat în deplasare, pe 29 ianuarie cu 7Bet-Lietkabelis Panevezys, iar pe 5 februarie cu Aris Salonic.

Primele două clasate se califică direct în sferturile de finală, iar următoarele patru clasate vor juca play-off.

