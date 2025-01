Reacția lui Ovidiu Sabău după „U” Cluj-Gloria Buzău (2-1): „Nici noi nu știm la ce nivel suntem”

Universitatea Cluj a revenit pe primul loc în clasamentul SuperLigii de fotbal, după o victorie cu emoții obținută în fața Gloriei Buzău. Sabău s-a declarat mulțumit de rezultatul final, însă nu și de jocul arătat de jucători.

Ovidiu Sabău, antrenorul „U” Cluj | Foto: Paul GHEORGHECI - monitorulcj.ro

„U” Cluj a jucat, sâmbătă, contra Gloria Buzău, echipa aflată pe ultimul loc în SuperLigă.

Universitatea Cluj a reușit să revină în fotoliul de lider al SuperLigii, după o victorie cu emoții.

Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat mulțumit de rezultatul final, însă nu și de jocul arătat de elevii săi în prima parte.

Imediat după meci, Eugen Neagoe, antrenorul Gloriei Buzău, a contestat faptul că Istvan Kovacs a fost arbitrul din camera VAR, iar tehnicianul celor de la „U” Cluj a venit cu răspunsul.

„Un meci greu pentru primul joc al anului. Nu pot să spun că desconsider astfel de adversar, care este pe ultimul loc, dar nici noi nu știm la ce nivel suntem. Ce este foarte important este că am revenit în joc, e greu să schimb un jucător în minutul 30 și ceva, dar trebuie să te gândești la ce e mai bine pentru echipă. În a doua repriză nu s-a pus problema, era doar o chestiune de timp până să înscriem. Am împins jocul și este o victorie muncită, dar și meritată.

E normal să fie supărat ( Eugen Neagoe - n.red.), e în situația în care e în clasament. Când vezi că echipa ta crede, nu e ușor. Kovacs a fost la VAR, nu? Dacă el poate să fie contestat? Să vă aduceți aminte ce penalty am primit noi cu CFR, la Bic. Îl înțeleg, nici el nu are o situație prea plăcută. Eu îl apreciez.

E primul joc, nu ești în formă și încălzești mai greu motorul. E o problemă, s-a văzut că am fost crispați. Nu vorbim despre o presiune, este primul joc. În a doua repriză am stat bine, dar în prima am fost crispați.

Vor mai veni jucători, au venit niște jucători importanți. Există concurență și trebuie să îmbunătățim jocul. Trebuie să fim realiști și să vedem cum vom pregăti meciul cu Dinamo”, a declarat Ovidiu Sabău.

