Ovidiu Sabău, după victoria „U” Cluj cu Oțelul Galați: „Obiectivul echipei, calificarea în play-off”

„U” Cluj a câștigat meciul contra echipei Oțelul Galați, în etapa cu numărul 13 a SuperLigii.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul FC Universitatea Cluj | Foto: captură video FC Universitatea Cluj - Facebook

Universitatea Cluj a câştigat vineri, 18 octombrie, meciul cu Oţelul Galaţi, cu scorul 2-0.

Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat mulţumit de prestaţia jucătorilor săi. El a precizat că echipa a avut o stare de spirit bună la meciul cu Oţelul Galaţi.

„Îi felicit pe jucători. Ei sunt cei care ştiu să sufere, care ştiu să se încarce atât cât trebuie. Şi-au dorit foarte mult o revanşă faţă de celelalte două jocuri. Am arătat bine ca stare de spirit. Trebuie încă să creştem ca joc, încredere, să avem o posesie mai prelungită. Ne propunem toate acestea, ne antrenăm. Știm că Oțelul este echipă bine pregătită, are jucători harnici, iar Dorinel este un antrenor cu multă experiență și știe ce are de făcut. Numai că noi am fost mai buni. A meritat victoria. Am văzut o echipă bună, a crezut mult în valoarea ei”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Obiectivul „U” Cluj, calificarea în play-off

Antrenorul de la „U” Cluj a precizat că obiectivul echipei este calificarea în play-off.

„Este posibil, dar depinde de noi. Vom întâlni adversari buni, mergem la Botoșani, vine Farul. Nu ne va fi ușor, dar suntem ceea ce trebuie să fim. Dacă muncim foarte mult cred că putem. Obiectivul foarte clar, ni l-am asumat, este calificarea în play-off”, a mai declarat Ioan Ovidiu Sabău.

