Varga a luat decizia în privința lui Dan Petrescu, după ce suporterii CFR-ului i-au cerut demisia: „I-am luat la șuturi”

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, merge pe mâna lui Dan Petrescu pe banca tehnică în continuare, dar nu a rămas nepăsător după înfrângerea cu UTA Arad.

După ce a fost umilită în play-off-ul Conference League de către Pafos, scor 0-3, CFR Cluj a avut un parcurs ezitant și în campionat.

Chiar dacă a obținut două victorii (3-0 cu Farul și 2-1 cu Poli Iași), CFR Cluj a remizat cu FCSB, scor 2-2, deși a avut 2-0 pe tabelă, cu Hermannstadt, 0-0, și a luat bătaie de la UTA Arad pe teren propriu, scor 1-3.

După al treilea gol semnat de formația lui Mircea Rednic, fanii CFR-ului nu s-a mai abținut și au scandat „demisia, demisia”, la adresa lui Dan Petrescu.

Neluțu Varga a declarat că Dan Petrescu și jucătorii i-au promis că vor arăta cu totul o altă față după pauza internațională, motiv pentru care are în continuare încredere că actualul staff va reuși să obțină rezultatele așteptate.

„Eu zic că lucrurile se îmbunătățesc. După ședința pe care am avut-o cu ei, am senzația că lucrurile și-au intrat în normal. Am avut ședință săptămâna trecută, după înfrângerea cu UTA, i-am luat la șuturi după meciul cu Aradul.

Atunci mi-au promis că își reconfigurează atitudinea și vor da totul pe teren. Mi-au spus că merită să am încredere în ei, că își vor ține promisiunea față de mine de mine de a intra în play-off”, a declarat Ioan Varga, conform iamsport.ro.

