Ovidiu Sabău, avertisment înaintea meciului cu Gloria Buzău: „Nu se vor da la o parte, vor pune piciorul la fiecare minge”

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj, a trans un avertisment înaintea meciului cu Gloria Buzău.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj| Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

„U” Cluj va juca luni, 26 august, cu Gloria Buzău, în etapa cu numărul 7 din Superligă.

Ovidiu Sabău, antrenorul clujenilor, a îndemnat la concentrare înaintea partidei și speră că elevii săi îi vor asculta sfaturile și nu vor trata de sus echipa din Buzău.

„Cei de la Buzău au pierdut cu un scor dur la Craiova, dar au făcut egal cu Rapid. Sigur, Rapid nu e într-o formă extraordinară, dar totuși e o echipă care se luptă la campionat, ca obiectiv. Și, totuși, au făcut un joc foarte bun (Gloria Buzău - n.ned.). Sunt o echipă care se va lupta pentru fiecare minge, cu un sistem 4-4-2 sau 4-1-4-1. Vedem dacă vor schimba sistemul, nu știm. Îl au pe Budescu, care are calitate, poate veni cu o execuție, o lovitură liberă, ultima pasă. Clar că acolo trebuie să acordăm o mai mare atenție. O echipă care nu se va da la o parte, în sensul de a ne respecta, vor încerca să pună piciorul la fiecare minge, să câștige duelurile. O să ne analizeze foarte atent, o să încerce să vadă care sunt punctele noastre forte, cele mai puține bune, și cred că acolo vor încerca să ne lovească, unde suntem și noi mai vulnerabili.

Trebuie să fim o echipa bine organizată, compactă. Toți jucătorii trebuie să facă ceea ce au făcut până în momentul de față, să nu avem o impresie prea bună despre noi. Am reușit pentru că am alergat foarte mult, ne-am bătut pentru fiecare minge. Am jucat ca o echipă, fiecare s-a gândit la echipă și nu la el, ca jucător.”, a declarat tehnicianul.

