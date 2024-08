Dan Petrescu, despre meciul CFR Cluj – U Cluj: „Era un meci important. Nu aveam voie să-l pierdem.”

Dan Petrescu a declarat după derby-ul CFR Cluj cu FC Universitatea Cluj că „era un meci important. Nu aveam voie să-l pierdem.”

Dan Petrescu, despre meciul CFR Cluj – U Cluj: „Era un meci important. Nu aveam voie să-l pierdem.” | Foto: Dan Petrescu - Facebook

Duminică, 5 august a avut loc derby-ul CFR Cluj – U Cluj, încheiat cu victoria Șepcilor Roșii, cu scorul de 2-3. U Cluj s-a calificat astfel în următoarea etapă a Superligii de fotbal.

Meciul CFR Cluj – U Cluj a ținut cu sufletul la gură suporterii și antrenorii. După ce CFR a condus în prima repriză, U Cluj a revenit pe poziții în a doua parte a meciului, marcând trei goluri.

„Primele 34-35 de minute le-am jucat bine, chiar dacă era o echipă nouă. Prima dată când au jucat în viața lor împreună...Le-am spus și mai devreme, ăsta este prețul Europei. Dacă ne uităm atenți Ilie e singurul jucător, împreună cu Artean care a jucat 90 de minute aproape; a jucat în Europa și astăzi a jucat și s-a rupt...Meciurile U Cluj, Craiova sunt cele de intensitate maximă.”, a transmis Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR 1907 Cluj.

„Eu în două zile n-am cum să fac miracole”

Dan Petrescu a explicat importanța jucătorilor de a fi jucat în Europa, datorită intensității atât a meciului de aseară cât și a celui cu Craiova. A menționat că un minus al echipei a fost dat de numărul mare de transferuri de noi jucători.

„De aceea toate aceste schimbări, eu în două zile n-am cum să fac miracole. Munteanu a venit acuma, Postolache acuma, Graovac; vă dați seama. Speri, acești jucători chiar dacă n-au meciuri oficiale, au meciuri amicale, intră bine...Adversarii au jucat cu aceeași jucători trei meciuri la rând, se vede că au mai multe meciuri oficiale și la faze fixe au făcut diferența.”, a mai adăugat Dan Petrescu.

Discutând despre parcursul meciului, Petrescu a mărturisit că dorea să-și schimbe jucătorii în momentul în care U Cluj dădea primele goluri. La primele schimbări de jucători, gazdele au reușit să egaleze, scorul fiind de 2-2. Antrenorul și-a exprimat și părerile de rău față de jucători și fani și importanța de a câștiga meciul

„Îmi pare rău pentru jucători, pentru fani, pentru toată lumea. Era un meci important, nu aveam voie să-l pierdem. Moralul nostru nu va fi bun, dar vine meci în Europa și va fi aceeași problemă”, a spus antrenorul CFR Cluj.

„Dacă pierdem, eu sunt primul vinovat”

Dan Petrescu și-a exprimat regretul că deși a avut o tactică asemănătoare de joc ca și U Cluj, antrenorul ar fi trebuit să facă câteva schimbări de jucători, pentru a putea marca un gol în favoarea lor la scorul 2-2.

„Dacă pierdem eu sunt primul vinovat...Sunt foarte supărat, trebuie să-mi revin repede pentru că în Europa e foarte, foarte greu. Acum trebuie să ajungem în grupe, pentru că înainte de meciul ăsta am zis că aș fi preferat să-l amân și am avut dreptate. Sper să ajungem în grupe, dacă nu ajungem, am făcut un efort degeaba”, a declarat Dan Petrescu.

Articol scris de Alina Petric

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: