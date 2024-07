Rafael Nadal a remarcat că în ultimii ani nu a mai reuşit să câştige patru meciuri la rând: „E întotdeauna plăcut să revin”

„Am câştigat patru meciuri la rând, lucru de care am fost incapabil în ultimii doi ani”, a declarat tenismanul spaniol Rafael Nadal, care va juca duminică, în oraşul suedez Bastad, prima sa finală după ediţia din 2022 de la Roland Garros.

În semifinala de sâmbătă de la Bastad, împotriva croatului Duje Ajdukovic (4-6, 6-3, 6-4), Nadal nu a impresionat, dar „a supravieţuit din nou”, aşa cum a rezumat el situaţia. Spaniolul în vârstă de 38 de ani va juca a 131-a finală din cariera sa, împotriva portughezului Nuno Borges.

„E întotdeauna plăcut să revin în finală. Am câştigat patru meciuri la rând, lucru de care am fost incapabil în ultimii doi ani”, a spus fostul lider mondial, ajuns acum pe locul 261 ATP.

„Încă recuperez multe lucruri”

Venit în Suedia pentru a se pregăti în vederea Jocurilor de la Paris, unde va concura atât la simplu, cât şi la dublu, unde va fi asociat cu tânărul său compatriot Carlos Alcaraz, Nadal vrea să fie optimist, chiar dacă nu îşi mai învinge categoric adversarii ca în trecut.



„Au fost multe evenimente şi încă recuperez multe lucruri pe care le-am pierdut după operaţia importantă pe care am suferit-o la şold în urmă cu aproape un an, aşa că nu este atât de uşor. Dar lupt, am luptat pe tot parcursul turneului pentru a ajunge unde sunt astăzi şi am îmbunătăţit multe lucruri pe teren, mă bucur de asta", a spus Nadal, care nu a pierdut nimic din spiritul său de luptă.

