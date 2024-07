Zi de meci. „U” Cluj întâlnește FCSB în primul meci din sezon.

Universitatea Cluj debutează, sâmbătă, 13 iulie, în noul sezon din Superliga. Clujenii vor juca contra echipei FCSB.

Zi de meci pentru „U” Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

„U” Cluj va juca, sâmbătă, 13 iulie, de la ora 22:00, contra echipei FCSB în primul meci din sezonul 2024-2025.

FCSB porneşte la drum în noul campionat din postura de deţinătoare a titlului, unul câştigat într-o manieră autoritară, fiind lideră la finalul a 36 dintre cele 40 de etape din stagiunea precedentă.

Universitatea Cluj a fost aproape de a prinde play-off-ul, fază a competiţiei pe care a ratat-o în ultima rundă din sezonul regulat. În play-out, ardelenii au alternat evoluţiile bune cu cele mai puţin reuşite, astfel că au încheiat pe 10, poziţie care le-a oferit şansa de a juca barajele pentru un loc în Conference League.

Ambele echipe, active pe piața transferurilor

În această vară, ambele echipe au fost active pe piaţa transferurilor. Printre cei achiziţionaţi de roş-albaştri se numără şi Marius Ştefănescu, un fotbalist cu realizări excepţionale în tricoul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe (31 goluri şi 17 pase decisive în 160 de meciuri în Superligă), dar şi vârful Daniel Popa, venit de la Universitatea Cluj, unde a făcut cel mai bun sezon din carieră (11 goluri, 5 pase decisive). De partea cealaltă, de remarcat faptul că „Şepcile roşii" au obţinut semnătura lui Ovidiu Popescu, transferat chiar de la campioana FCSB, pentru care a jucat 200 de meciuri în prima ligă.

Bucureştenii au câştigat şase dintre precedentele 10 dueluri directe din campionat, interval în care clujenii şi-au trecut în cont o victorie, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Sabău: „Sperăm să fim în formă”

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj a declarat că meciul va fi unul greu, dar vor încerca să facă spectacol pe teren.

„Ne așteaptă un meci greu, cu o echipă care are deja două meciuri oficiale și o echipă care s-a întărit anul acesta. Sperăm să fim în formă și să avem ritm. În perioada de pregătire am avut momente bune, dar și mai puțin bune. Unii jucători încă nu au ritm, ne-am adunat pe rând.

Sunt cam 14-15 care au ritm pentru un meci oficial. FCSB arată bine, au jucători de calitate. Dar și eu am jucători cu experiență, care știu să joace astfel de meciuri. Mi-aș fi dorit să plec cu echipa construită deja, să identific sistemul, să îl antrenez.

În ultimele jocuri am folosit un sistem care se potrivește astăzi, la jucătorii pe care îi am la dispoziție. Mi-aș fi dorit un alt sistem, dar unii jucători încă nu sunt pregătiți. Mai așteptăm jucători, în afara de underi avem 15-16 jucători. Mai avem nevoie de 3-4”, a declarat Ovidiu Sabău.

