Unde se vor disputa meciurile amicale din Austria ale „U” Cluj? Locațiile și orele de start.

Reprezentanții FC Universitatea Cluj au anunțat locațiile și orele de start pentru meciurile amicale din Austria.

Unde se vor disputa meciurile amicale din Austria ale „U” Cluj?

Locațiile și orele de start:

- „U” Cluj vs SV Ried 1912 - 28 iunie, 19:00 – Tischlerei Grömmer Stadion Altendorf;

- „U” Cluj vs UVB Vöcklamarkt – 1 iulie, 19:00 – Wenzel Schmidt Stadion Ampflwang;

- „U” Cluj vs Diósgyőri VTK (DVTK) – 4 iulie, 17:30 – HF-Stadion Bad Wimsbach;

- „U” Cluj vs FC Slovan Liberec – 5 iulie, 18:00 – Stadion Ottensheim.

Abonamentele „U” Cluj pentru sezonul 2024/2025

FC Universitatea Cluj a anunţat că a pus în vânzare abonamentele pentru sezonul 2024/2025, din 5 iunie.

„Susține-ți echipa favorită și trăiește fiecare moment alături de «studenți» în noul sezon! Asigură-ți locul în tribune și fii parte din spectacolul alb-negru”, a transmis FC Universitatea Cluj.

