Ovidiu Sabău, mesaj pentru suporteri, înaintea meciului cu Botoșani: „Avem nevoie să ne sprijine”

Universitatea Cluj se pregătește de un meci crucial cu FC Botoșani, în runda 29 din Superliga.

Ovidiu Sabău transmite un mesaj emoționant suporterilor „U” Cluj. Sursă foto: Facebook/ Universitatea Cluj

Ovidiu Sabău, antrenorul Universității Cluj, este încrezător că echipa sa va câștiga meciul cu FC Botoșani, din deplasare, în runda 29 din Superliga, și cere sprijinul suporterilor „Șepcilor Roșii”.

„Sunt 90 de minute în care fiecare trebuie să înțeleagă ce putem câștiga, dar în același timp ce putem și pierde. Sigur, mai mult pozitiv, calificarea în play-off este un obiectiv măreț. Jucătorii vor lupta pentru un astfel de obiectiv. Și ce ar însemna asta pentru oamenii minunați care ne susțin. Cred că putem câștiga, dacă ne sacrificăm toți pentru echipă. Contează forate mult pentru noi ca fanii noștri să fie duminică lângă noi. Să nu uite că sunt importanți și că au contribuit la performanțele noastre. Duminică avem nevoie să ne sprijine, să vină cât mai mulți. Ei sunt familia „U”. Împreună suntem puternici. Toți care sunt acolo fac parte din familia „U”, a spus Ovidiu Sabău într-o conferință de presă.

De asemenea, antrenorul „studenților” a mai vorbit și despre forma jucătorilor de la „U” Cluj și FC Botoșani.

„Ca formă, noi suntem în creștere, stăm bine. La Sepsi, chiar dacă am fost dominați, am arătat că rezistăm. Am avut și ocazii clare. La meciul cu Farul am fost organizați, disciplinați. La fel va trebui să avem continuitate și să am cuvintele potrivite la mine să-i ating la inimă pe jucătorii mei. Botoșani este o echipă incomodă. M-am uitat pe datele lor, aleargă foarte mult. Nu cedează, nu abandonează. Au un antrenor foarte meticulos, serios. Vor risca totul. Până la urmă ești acolo jos, un punct foarte puțin te ajută. Nici pe noi nu ne ajută. Dacă luăm 6 puncte în ultimele două meciuri suntem în play-off. Astra trebuie să-i încarce pe jucători: dorința de a fi acolo”, a mai spus Ovidiu Sabău.

