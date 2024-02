Cristi Manea, despre viitorul său la echipa din Gruia: „Între mine și CFR Cluj e o situație foarte specială”

Cristi Manea a vorbit după meciul dintre CFR și FC U Craiova despre viitorul său la fosta campioană a României.

Cristi Manea, jucătorul echipei CFR Cluj/ Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

Înainte de partida cu FC U Craiova care a avut loc sâmbătă, Adrian Mutu a vorbit la conferința de presă despre situația internaționalului român. Deși CFR Cluj a insistat pentru prelungirea contractului, Cristian Manea, care în această iarnă a fost dorit Turcia, încă nu a semnat.

Totuși, antrenorul Adrian Mutu spune că va miza în continuare pe el, atât timp cât Manea se va pregăti într-un mod profesionist.

„Încă e sub contract cu noi, iar atât timp cât își face treaba, pe mine... Restul e decizia clubului. Tot ce am nevoie de la el e să fie profesionist ca și până acum și să-și vadă de treabă atât timp cât îmbracă tricoul CFR-ului. Atât timp cât demonstrează și se antrenează bine, eu nu am nici problemă”, a declarat Adrian Mutu.

Cristian Manea: „Între mine și CFR Cluj e o situație foarte specială”

Cristian Manea a lăsat să se înțeleagă că va mai avea negocieri cu conducerea în acest sens.

„Eu n-am știut mai nimic (despre discuțiile cu Galatasaray - n.red.), mai bine întrebați clubul, cei de acolo se ocupă de aceste lucruri. Eu vreau să-mi fac treaba până la capăt aici.

Între mine și CFR Cluj e o situație foarte specială, pentru că echipa asta mi-a dat totul. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Exact (nu a semnat prelungirea - n.red.), ne vom mai întâlni”, a declarat Cristian Manea, citat de digisport.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: