Probleme la CFR Cluj. Cristi Balaj, după victoria contra Poli Iași: „Din acest punct de vedere, am suferit”

CFR Cluj s-a impus în meciul din prima etapă a SuperLigii, scor 2-0 contra celor de la Poli Iași, însă conducerea clubului anunță că sunt anumite probleme în această perioadă la club.

Președintele clubului CFR Cluj, Cristi Balaj/ Foto: CFR Cluj - Facebook

CFR Cluj s-a impus în meciul din prima etapă a SuperLigii, scor 2-0 contra echipei Poli Iași, însă conducerea președintele clubului, Cristi Balaj, anunță că sunt anumite probleme în această perioadă la club.

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, susține că anumiți jucători încă nu au dreptul pentru a evolua la gruparea din Gruia din cauza documentelor.

„Exact așa cum am anticipat. Schimbări multe, jucători noi. E nevoie de câteva jocuri pentru a reuși să-și impună Mandorlini ceea ce și-a propus.

Încă există jucători care deja au venit, dar nu au putut să evolueze din cauza unor formalități birocratice care există și trebuie respectate. Din acest punct de vedere, am suferit.

Sunt documente, aviz de muncă. Într-un oraș se poate face, în altul nu. Aceeași legislație. Unele echipe au rezolvat, noi nu putem. La noi durează. Și vorbim de un club care reprezintă Romania pe plan internațional. Am avut și șansă că s-a anulat acel gol din primele minute și, în rest, am fost o echipă care chiar dacă a încercat, sunt convins că nu a realizat în totalitate ceea ce și-a propus. Vorbesc, așa, ca sistem de joc.

Cauzele sunt obiective, le cunoaștem, nu suntem impacientați, doar preocupați. Știm ce avem de făcut. Știu că vor apărea soluții noi. Avem din păcate și accidentări, Boben, în timpul meciului (cu Poli Iași - n.red.), și înainte de meci, Petrila. Vorbim de probleme musculare, dar staff-ul medical are ultimul cuvânt”, a spus Cristi Balaj pentru iamsport.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: