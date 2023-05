Victorie în deplasare pentru CFR, 2-1 cu Sepsi

CFR Cluj a învins-o pe Sepsi, scor 2-1, iar echipa lui Dan Petrescu e aproape sigură de locul 3, care garantează cel puțin prezența la barajul pentru Conference League.

sursă foto Facebook Fotbal Club CFR 1907 Cluj

CFR Cluj a învins-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-1 (1-1), sâmbătă seara, în deplasare, într-un meci din etapa a noua a fazei play-off a Superligii de fotbal.

Campioana, care venea după patru meciuri în care obţinuse un singur punct, s-a impus prin golurile marcate de Claudiu Petrila (33), fost jucător la Sepsi OSK, şi Rangelo Janga (82), după o minge respinsă de portarul Răzvan Began.

Alexandru Tudorie (43) a marcat golul echipei covăsnene.

Clujenii au mai marcat un gol, prin Nana Boateng (49), dar reuşita a fost anulată de arbitrajul video pentru ofsaid.

Petrila a fost desemnat omul meciului și a oferit o declarație simpatică la flash-interviu, în condițiile în care CFR Cluj mai are un singur meci de disputat în acest sezon.

„Am făcut un meci bun, ne bucurăm că am câștigat, avem doar două victorii în play-off. Sperăm ca ăsta să fie meciul după care ne descătușăm. Trebuie să ne pregătim foarte bine pentru partida cu Farul. Jocul nostru a fost bun în unele meciuri, dar din păcate nu am reușit să ținem de scor. Trebuie să ridicăm capul și să mergem în Europa. Nu se poate în fiecare an, nu (n.r.- să câștige campionatul)? Ne batem mereu să luăm titlul, dar atât s-a putut. Suntem jucători tineri și sperăm să facem o echipă de top. Se vorbește de transfer, dar eu sunt aici și-mi fac treaba”, a spus Petrila.

CFR s-a impus şi în turul play-off-ului cu acelaşi scor, 2-1. În sezonul regulat, CFR a câştigat acasă cu 2-1, iar la Sfântu Gheorghe scorul a fost egal, 2-2.

Sepsi OSK are doar două puncte câştigate în ultimele şase etape, iar în ultima etapă o va înfrunta pe Universitatea Craiova, în deplasare. Până atunci, echipa antrenată de Cristiano Bergodi va juca finala Cupei României, pe 24 mai, la Sibiu, contra Universităţii Cluj.

