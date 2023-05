Dan Petrescu nu are liniște la CFR! Anunț înaintea meciului cu Sepsi: „Cea mai rea perioadă”

CFR Cluj va juca sâmbătă, de la ora 20:30, împotriva lui Sepsi, în penultima etapă din play-off-ul SuperLigii.

În acest moment, ardelenii nu mai au vreo șansă la titlu, însă elevii lui Dan Petrescu luptă pentru ocuparea locului al treilea la finalul sezonului și implicit pentru participarea în cupele europene în stagiunea următoare.

Până atunci, CFR mai are de trecut două teste importante, în deplasarea de la Sepsi și acasă cu Farul.

Înaintea duelului de la Sf. Gheorghe, Dan Petrescu s-a plâns de absențele numeroase pe care le are și a catalogat situația din momentul de față ca fiind drept cea mai rea din actualul său mandat pe banca formației din Gruia.

„Mai avem două sau trei meciuri și e posibil ca astăzi să avem patru copii în teren, sub 21 de ani. De la început. Plus Yeboah, cinci. Pentru viitorul clubului e bine, dar la CFR se vrea prezent, nu viitor. Asta e realitatea lotului în momentul de față. În opinia mea, Sepsi e favorită la modul în care se prezintă lucrurile. Sunt convins că vor băga toți jucătorii pentru a vedea formula cea mai bună înainte de finala Cupei. Au entuziasm, joacă pe prime mari, am înțeles că patronul lor a dublat primele în play-off. Noi n-avem moral, spirit și nici jucătorii. Pe Braun l-am lovit noi, iar pe Krasniqi l-am forțat până s-a accidentat. Yuri e și el puțin accidentat. După Braun și Krasniqi, el, Yeboah și Manea astăzi... nu știu dacă vor juca. Va fi o echipă foarte tânără în teren, fără experiență. E cea mai rea perioadă din mandatul meu la CFR”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

