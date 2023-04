Cristi Balaj este supărat pe VAR după meciul cu Universitatea Craiova: „Hotărâți-vă oameni buni! Unde este uniformitatea?”

Cristi Balaj spune că deciziile din camera VAR nu au niciun fel de continuitate.

Jucătorii CFR-ului împreună cu cei ai Universității Craiova înainte meciului /FOTO: Universitatea Craiova - Facebook

Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 1-1 în etapa a doua din play-off-ul SuperLigii, la capătul unui meci plin de faze controversate.



Cristi Balaj a fost nervos la adresa VAR-ului. Președintele CFR-ului consideră că deciziile luate de Istvan Kovacs, la capătul unor faze controversate au fost corecte, însă oficialul ardelenilor a protestat vehement la golul echipei lui Eugen Neagoe. Fostul arbitru a reclamat un ofsaid la Andrei Ivan, înainte ca Elvir Koljic să marcheze.

„Trei faze, una la Maglica, una la Manea și faza pe care ați amintit-o. Din punctul meu de vedere, fazele au fost judecate corect de Istvan Kovacs și validată de către arbitrii din camera VAR. Au fost faze la limită într-un arbitraj modern asemenea situații nu se sancționează.

Arbitrii au stabilit că atacantul Ivan are impact asupra lui Cristi Manea care știa că Ivan este în apropierea lui și s-a chinuit să oprească mingea să ajungă la Ivan. Dezamăgirea mea este de modul în care este folosit acest sistem de VAR. Habar nu am ce chinezărie am achiziționat. Habar nu am!”, a declarat Cristi Balaj pentru fanatik.ro.

Președintele CFR-ului este revoltat că deciziile din camera VAR nu sunt luate la fel în fiecare etapă. Acesta a făcut referire la deciza împotriva echipei din Gruia din etapa trecută.

„În traducere, la Maglica în etapa trecută am decis să-i luăm linia ofsaidului umărul ca să nu zic cotul, iar acum când vine vorba de o altă fază, tot în raport cu CFR, la Ivan îi luăm piciorul chiar dacă este aplecat.

Hotărâți-vă oameni buni! Unde este uniformitatea? Ce învățăm, ce soft avem? Unde sunt proiecțiile pentru că nu este nevoie de multă imaginație ca să înțelegi că atunci când un atacant este aplecat pentru o poziție de plecare corpul este în fața ghetei.

Arbitrii au stabilit că Ivan care era în apropierea lui Manea a avut impact asupra acestuia în momentul în care Manea s-a chinuit să oprească mingea să nu ajungă la Ivan”, a adăugat Cristi Balaj pentru sursa citată.



Remiza pentru campioana României

CFR Cluj nu a reușit să profite de remiza Farului cu Rapid și a înregistrat a doua remiză în play-off-ul Superligii. Golul a fost marcat de Cvek pentru ardeleni în repriza a doua, după o primă parte echilibrată.

Cu toate acestea, Universitatea Craiova a reușit să egaleze prin Elvir Koljic la doar trei minute după deschiderea scorului, iar campioana en-titre a României rămâne la două puncte în urma liderului Farul. FCSB are șansa de a se apropia la un singur punct în clasament în cazul în care câștigă meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe.

