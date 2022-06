Participanţii la Electric Castle pot contribui la renovarea castelului Bánffy cu ajutorul reciclării

De la ziduri pe punctul de a se prăbuși, la un castel ce găzduiește constant evenimente, expoziții new media și concerte, castelul Bánffy din Bonțida a trecut, în ultimii ani, printr-o transformare vizibilă pentru toți participanții la Electric Castle.

Parte din această schimbare se datorează și campaniilor de încurajare a colectării selective organizate cu fiecare ediție de festival, care se încheie cu donații pentru renovarea castelului. În 2022, pentru al 4-lea an consecutiv, compania Lidl România contribuie la lucrările de restaurare printr-o acțiune ce se va derula pe toată perioada festivalului.

„Tu reciclează, Lidl donează” reușește să acopere două dintre obiectivele importante urmărite de Electric Castle: limitarea impactului evenimentului asupra mediului prin colectarea selectivă a deșeurilor, și readucerea castelului Bánffy la strălucirea de odinioară.

Mecanismul este foarte simplu și a intrat, deja, în rutina publicului care are experiența ultimelor ediții. Fiecare PET sau doză de aluminiu colectată în punctele speciale din festival înseamnă 1 leu donat de către Lidl România pentru castel. Aparatele speciale ce preiau ambalajele vor fi amplasate în camping, în zona food court și lângă magazinul amenajat pentru perioada festivalului. Cu ajutorul lor, participanții pot contribui la restaurarea castelului.

Inițiativa face parte din programul Environment First, prin care Electric Castle și-a propus să reducă amprenta ecologică a festivalului. Rezultatele campaniilor anterioare s-au tradus în donații de peste 340.000 de lei făcute de Lidl România, din 2019 și până acum, în calitate de partener strategic al Electric Castle. Fondurile au ajuns la Transilvania Trust, fundația care coordonează lucrările de restaurare pentru castelul Bánffy. Din suma totală, 100.000 de lei au fost donați de către retailer în 2020, anul în care festivalul a fost amânat din cauza contextului pandemic.

Cu fonduri oferite de către companie, școala din comună a beneficiat de renovare, iar copiii din familiile vulnerabile au avut acces an de an la programe dedicate de educație, implementate de Fundația Comunitară Cluj. În 2017, compania a investit peste 300.000 de lei în modernizarea școlii din Bonțida, iar începând cu 2019, Lidl și World Vision România extind în fiecare an programul „Pâine și Mâine” pentru sprijinirea educației copiilor cu risc de abandon școlar. Programul are ca scop principal atragerea copiilor la școală prin oferirea unei mese calde chiar în cadrul unității de învățământ. Totodată, pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură, după terminarea orelor de curs, cei mici se bucură și de un program after school.

