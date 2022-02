Campanie de strângere de produse de igienă pentru femeile vulnerabile din Cluj: „Ne orientăm spre femei care nu își pot permite astfel de produse”

Serviciul de Ajutor Maltez din Cluj-Napoca, derulează în această perioadă o campanie de strângere de produse cosmetice și de igienă pentru a oferi o bucurie în preajma zilei de 8 martie femeilor aflate într-o stare vulnerabilă din Cluj.

Campania Femei pentru Femei a luat naștere în urmă cu trei ani, iar de atunci cei din cadrul Serviciului de Ajutor Maltez din Cluj-Napoca organizează în fiecare an în preajma zilei de 8 Martie, o campanie de strângere de produse de igienă și cosmetice pentru minim 100 de clujence aflate într-o stare vulnerabilă.

„Proiectul «Femei pentru Femei» a luat naștere din inițiativa colegelor și voluntarelor. La momentul respectiv aveam în derulare un proiect internațional pe sănătate, educație pentru sănătate, screening medical.

În acel an când aveam proiectul în derulare ne-am uitat ca în zilele internaționale care au legătură cu sănătatea să facem activități. Colegii noștri din Ungaria au de mai mulți ani în derulare un program similar, ei strâng aceste produse de igienă sub formă de poșete”, a declarat pentru monitorulcj.ro Pünkösti Zsolt asistent social și project manager la Serviciul de Ajutor Maltez.

În anul 2021, cei de la Serviciul de Ajutor Maltez au reușit ca de 8 martie să ajungă la 100 de femei din Cluj. Beneficiarele sunt doamne care se află de mai mult timp în grija celor de la Serviciul de Ajutor, fie în programele pentru persoane cu handicap, fie beneficiază de îngrijire, fiind la o vârstă înaintată și fără familii.

Pünkösti Zsolt speră ca în acest an să ajungă produsele la 150 de femei din Cluj care se află într-o stare vulnerabilă.

„Anul trecut am anunțat cu ideea cu 100 de femei să fie ajutate, dar am primit atât de multe produse încât am depășit acel număr. Anul acesta numărul minim este de 100 de femei la care să ajungă produsele, dar eu sunt încrezător că o să ajungem la 150 (…) Toate femeile beneficiare sunt femei într-o stare vulnerabilă, femei fără adăpost de exemplu, femei din comunități segregate, mame singure cu venituri mici, mame care au în grijă copil bolnav sau cu dizabilități. Încercăm să ne orientăm spre femei care sunt într-o situație dificilă și care nu își pot permite astfel de produse”, a adăugat Pünkösti Zsolt.

Campania se încheie în 6 martie

Până în data de 6 martie, inclusiv, persoanele interesate pot dona produse de îngrijire (săpun, șampon, absorbante, etc) sau cosmetice (creme de corp, mâini, etc) în următoarele locații:

Sediul Serviciului Maltez, str Nuferilor nr 1, interfon 11, etaj 2, de luni până vineri, între orele 08:00 și 17:00

Cafeneaua Planetarium, Piata Unirii nr 10, zilnic intre orele 17:00- 22:00

SteelWoman Egyesület str. David Ferenc nr. 11, între orele 17:00-20:00

Cine sunt persoanele de la Serviciul de Ajutor Maltez?

Serviciul de Ajutor Maltez în România (SAMR) este o asociaţie non-profit cu sediul central la Cluj-Napoca. De 25 de ani, prin intermediul a 17 filiale şi sucursale în ţară, cei din cadrul SAMR derulează programe în beneficiul celor aflaţi în nevoie – vârstnici, bolnavi, persoane cu dizabilităti şi alte grupuri vulnerabile. 1.200 de voluntari se implică în mod constant pentru a-i ajuta să ducă o viaţă demnă, fără distincţie de etnie, religie, sex sau apartenenţă politică.

Totodată, Serviciul de Ajutor Maltez în România este un ONG cu tradiție în intervențiile pentru situații de urgență și dezastru și este, din 2017, una dintre organizațiile partenere ale ISU. Cu peste 70 de voluntari și specialiști în întreaga țară instruiți în intervenții, SAMR a participat la zeci de acțiuni pentru a proteja populația afectată de dezastre naturale sau pentru a acorda prim ajutor la evenimente majore din țară. Voluntarii Maltezi organizează, constant, cursuri gratuite în școli, instituții și companii pentru a oferi noțiuni de prim ajutor și a dezvolta spiritul civic al populației.

Obiectivele SAMR:

Dezvoltarea şi implementarea de servicii sociale pentru reducerea vulnerabilităţii persoanelor aflate în situaţii de risc

Stimularea generaţiilor tinere de a se implica activ în dezvoltarea comunităţilor din care fac parte

Promovarea activităţii voluntare în domeniul social şi medical

Continuarea tradiţiei de peste 1000 de ani a Ordinului de Malta în sprijinirea celor bolnavi, celor săraci şi a celor marginalizaţi din societate

Creşterea gradului de siguranţă şi responsabilizare a populaţiei prin oferirea de servicii de prim ajutor

Oferirea de ajutor şi asistenţă victimelor dezastrelor naturale

