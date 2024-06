Târg caritabil pentru educația copiilor gravi bolnavi de la Asociația Păsări. Participanții pot participa la tombolă.

Royal School din Cluj-Napoca organizează miercuri, 26 iunie, un târg de vară caritabil. Donațiile vor merge către Asociația Păsări care ajută copiii cu boli grave să-și continue studiile.

Asociația Păsări oferă 100 de burse educaționale pentru copiii grav bolnavi| Foto: Asociația Păsări - Facebook

Acesta se desfășoară de la ora 11:00 la 16:00 la școala privată de pe strada Henri Barbusse 46.

Programul târgului| Foto: Vlad Pop

„Anul acesta, toate veniturile din acest eveniment vor merge către Asociația Păsări, organizație care sprijină copiii cu diagnostice severe în parcursul educațional. Această organizație de caritate este una exemplară și suntem mândri să îi susținem în strângerea de fonduri pentru cauza lor demnă.

Una dintre cele mai mari surse de strângere de fonduri în fiecare an este tombola. Copiii, în special, se bucură de oportunitatea de a câștiga întâmplător premii interesante, iar biletele se epuizează aproape întotdeauna! (…) În trecut, am oferit electronice, vizite la spa și chiar o cină pentru persoane la restaurant! Fiecare mică donație ajută, atât noi, cât și organizația de caritate pe care o sprijinim, am fi extrem de recunoscători”, a transmis directorul școlii.

Asociația Păsări își propune să sprijine timp de un an educația a 100 de copii din România, diagnosticați cu o boală gravă. Din ianuarie 2024, oferă lunar 100 de burse în valoare de 10.000 euro, necesare familiilor acestora pentru orele suplimentare, ședințelor de terapie și materialelor didactice, fără de care acești copii nu ar putea să își atingă potențialul. O șansă la educație și pentru copiii care, din cauza spitalizărilor îndelungate, au fost nevoiți să întrerupă o perioadă școala.

