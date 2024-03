Sprijinul de 600 de lei/lună pentru copiii cu dizabilități din Cluj-Napoca va fi acordat din luna aprilie

Familiile din care fac parte și copii cu dizabilități vor primi sprijin financiar lunar de la Primăria Cluj-Napoca, în valoare de 600 de lei.

Sprijin de 600 de lei/lună pentru copiii cu dizabilități din Cluj-Napoca/ Foto: pixabay.com

Suma propusă pentru alocația lunară este de 600 de lei per copil. Potrivit proiectului propus, alocarea din bugetul pe anul 2024 pentru acordarea sprijinului financiar este de 5 milioane de lei.

Proiectul a trecut în unanimitate de voturi.

CEREREA TIP este disponibilă AICI și poate fi depusă, începând de marți, 26 martie, la sediile primăriilor de cartier sau la sediul Direcției de Asistență Socială.

„Acest proiect s-a născut în urma dezbaterilor publice pe care le-am avut (…) Proiectul răspunde unei nevoi din comunitatea noastră. 1.000 de copii clujeni au nevoie lunar de terapie, de sprijin, de intervenția noastră pentru ca ei să aibă o calitate a vieții cât mai bună pentru că aceste familii care sprijină acești copii minunați să poată avea o povară mai puțin.

Ajutorul nostru este o parte mai mică din sprijinul pe care trebuie să-l aibă având în vedere faptul că aceste terapii de recuperare sunt extrem de costisitoare. Acest ajutor pe care comunitatea îl oferă celor aflați în nevoi la un moment în care pot să îmbunătățească starea fizică și de sănătate a copiilor este extrem de binevenit. De mâine pot fi depuse cererile pentru acordarea acestui ajutor la primăriile de cartier sau la sediul Direcției de Asistență Socială”, a declarat Emil Boc.

Aproape 1.000 de copii cu dizabilități, în Cluj-Napoca

La nivelul județului Cluj, la 30 septembrie 2023, erau înregistrate 30.574 persoane cu handicap, din care 2.476 erau copii, iar 28.098 erau adulți. În municipiul Cluj-Napoca, la 31 decembrie 2023, existau 11.483 persoane încadrate în grad de handicap, din care 10.545 erau adulți, iar 936 erau copii. Repartiția copiilor pe grade de handicap se prezintă astfel: 582 cu handicap grav, 70 cu handicap accentuat, 196 cu handicap mediu și 90 cu handicap ușor.

În acest context, acordarea unui suport financiar pentru copiii cu dizabilități, din municipiul Cluj­-Napoca, este justificată și ar fi de un real folos pentru acoperirea unei părți din costul nevoilor individuale ale acestora, contribuind astfel la creșterea calității vieții familiilor cu copii cu dizabilități.

Condiții pentru acordarea sprijinului financiar:

a) copilul cu dizabilități este încadrat într-un grad de handicap;

b) copilul cu dizabilități are domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;

c) copilul cu dizabilități nu este instituționalizat ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial sau nu se află în alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter social sau medico-social, în care i se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice centrale sau locale pe o perioada mai mare de o lună;

d) solicitantul (părintele/reprezentantul legal) are domiciliul pe raza municipiul Cluj-Napoca, cu cel puțin 24 luni anterior datei depunerii cererii.

Pentru a putea beneficia de suportul financiar, solicitantul va depune la registratura Direcției de Asistență Socială și Medicală următoarele documente doveditoare:

a) certificatul de naștere (pentru copiii sub vârsta de 14 ani) si/sau cartea de identitate (pentru copiii peste vârsta de 14 ani);

b) certificatul de încadrare in grad de handicap al copilului;

c) cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal al copilului, care sa ateste domiciliul pe raza municipiul Cluj-Napoca, cu cel puțin 24 luni anterior datei depunerii cererii;

d) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț a părinților sau reprezentantului legal, după caz;

e) hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului/hotărârea judecătorească de plasament, tutelă, încredințare în vederea adopției, de exercitare a autorității părintești și alte asemenea, dacă este cazul;

f) extrasul de cont bancar al beneficiarului/solicitantului.

Pentru cererile aprobate, suportul financiar se va vira lunar în contul bancar al beneficiarului/solicitantului.

