Primarul Emil Boc, despre pensionarea judecătorului Cristi Danileț: „Ce stat e ăla care își pensionează elitele la 48 de ani?”

Primarul Emil Boc a vorbit despre pensionarea judecătorului Cristi Danileț, spunând că ieșirea din activitate „în floarea vârstei” arată o serie de inechități și disfuncționalități în sistemul social.

Primarul Emil Boc a vorbit joi, în cadrul unei intervenții la o emisiune radio, despre pensionarea recentă a judecătorului Crisiti Danileț, la vârsta de doar 48 de ani, spunând că acest scenariu scoate la iveală inechitățile din sistemul social.

„Trebuie să urmărim eliminarea oricărei forme de abuz care să nemulțumească lumea, eliminarea inechităților din sistemul social. Am vorbit despre aceste inechități, în care se uită lumea și vede că unu se pensionează la 48 de ani cu o pensie de nici nu poate aspira cineva vreodată să o aibă drept salariu, iar altul muncește până la 70 de ani, până nu mai poate fizic să meargă la serviciu. Inechitățile acestea trebuie corectate undeva, nu se poate la nesfârșit ca aceiași bani publici pentru mine să fie mamă și pentru alții nu sunt mamă, ca într-un sistem feudal în care unii muncesc și ceilalți beneficiază de pe urma lor. Nu este un atac la profesia de magistrat, este o profesie respectabilă în acest stat, dar trebuie doar să găsim echilibrul necesar”, a arătat primarul, la un post de radio local.

„Chestiunea ce ține de vârstă trebuie reglată”

Edilul a afirmat că nu este firesc ca un magistrat „în floarea vârstei”, care abia își atinge maximul de potențial, să iasă la pensie, susținând că întreaga abordare a statului este greșită.

„Recunoaștem importanța fiecărei munci și trebuie gradată diferențiat, dar nu prin diferențele acestea uriașe care sunt în sistemul nostru de pensii speciale, care pur și simplu este revoltător. Asta a fost și prima măsură pe care am luat-o când am fost prim-ministru, să le tai. Le-am eliminat, au rămas, doar la magistrați, pentru că Curtea Constituțională s-a opus, restul au fost desființate. Bineînțeles că au venit alte «elite politice» care le-au pus la loc și au creat ceea ce avem astăzi. Eu nu sunt împotriva ca magistrații să aibă un statut special, pentru că în toată lumea au un statut special, dar repet, raportat la ceea ce poate statul român, și nu să te pensionezi la 48 de ani, exact când ești în floarea vârstei, la maximul de potențial pe care poți să îl dai. Se uită lumea cu respect maxim la un judecător care începe să aibă primele fire de păr alb și să inspire încrederea că judecă cu dreptate, iar el se pensionează. Ce stat e ăla care își pensionează elitele la 48 de ani? Am tot respectul pentru judecătorul Danileț, care este un judecător de excepție, eu îl respect personal și consider că este un model, dar ideea de a te pensiona la 48 de ani... păi eu stau și mă uit ca prostul, am făcut două facultăți, colegii din prima facultate, s-au pensionat de mult, de la istorie-filosofie. Colegii de la a doua facultate, de la drept, s-au pensionat și ei de mult. Se pensionează foști studenți de-ai mei și eu tot stau și muncesc, muncesc până la 60 și ceva de ani. E sănătos? Nu spun, nu sunt eu ăla să mă plâng, dar evident că lumea simte acest lucru. Nu e normal acest lucru, este o chestiune care trebuie reglată. Este normal (ca magistrații – n.red.) să aibă o pensie mai mare, pentru că au o responsabilitate mai mare și evident că și că pe sistemul contributivității, pentru că au salarii mai mari și e normal să aibă și pensii mai mari, dar chestiunea asta de vârstă trebuie reglată, pentru că nu suntem în rai, să te pensionezi la 48 de ani. (...)”, a mai explicat Emil Boc.

„De unde să aibă sistemul bani să te țină încă 40 de ani în pensie?”

Primarul Emil Boc este de părere că asigurarea pensiei timp de decenii întregi pune mare presiune pe bugetul statului, iar sistemul „nu poate rezista în această manieră”:

„De unde să aibă sistemul social bani ca să te țină încă 40 de ani în pensie, la cum a evoluat speranța de viață acum. Acum, speranța de viață este de minim 76 de ani, iar tu te pensionezi la 48 de ani, deci încă 30 de ani trebuie să te întrețină sistemul de pensii. Nu poate rezista acest sistem în această manieră, el nu a fost făcut să încurajeze lenea, ci depinde de ce ai muncit, să ai o pensie decentă să poți trăi mai departe. Aceste inechități irită lumea, enervează și evident că nemulțumirea există. Măsura aceasta ar trebui luată printre primele de către societatea românească pentru a curma nedreptățile. Dacă nu mai poți face nimic față de trecut, fă măcar pentru viitor și stabilește o dată, pentru numele lui Dumnezeu, regulile jocului, ca toată lumea să fie tratată în manieră echitabilă. Niciun stat nu poate funcționa fără justiție. Cel mai greu lucru de făcut în lumea asta este justiția, și nu înseamnă doar să citești un cod, ci capacitatea de a corela faptele juridice, de a le interpreta prin propriul tău sistem de valori juridice și de a oferi o soluție dreaptă pentru cetățean, pentru societate și pentru a produce efecte pozitive. Pentru asta, îți trebuie maturitate, nu poți la 24 de ani să dai cu ciocanul în masă și să poți da decizii care să reflecte această maturitate pe care doar viața ți-o dă”, a conchis edilul.

Amintim că președintele Klaus Iohannis a semnat luni, 22 ianuarie, decretul de pensionare a judecătorului Cristi Danileț. Acesta s-a pensionat după 25 de ani de activitate.

În vârstă de 48 de ani, Cristi Danileţ a fost membru al CSM în perioada 2011 - 2017, după care a activat la Tribunalul Cluj.

În decembrie 2021, el a fost suspendat din funcţie, după ce CSM a dat trei decizii de excludere din magistratură, pe mai multe motive, printre care faptul că a postat două filmuleţe pe TikTok sau că a făcut parte din două asociaţii care criticau Guvernul. A câştigat toate procesele împotriva CSM, iar în aprilie 2023 a fost repus în drepturi, cu plata retroactivă a salariilor.

