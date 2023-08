Untold, ți se pregătește ceva. Occupy Parcul Central! „Civicii” îndeamnă la nesupunere civică. „Voi face gălăgie cât vreau, voi lansa artificii până la orice oră vreau”

Nesupunere civică, haos, anarhie? Societatea civilă se pregătește de proteste, nemulțumită de „ocuparea Parcului Central” pe durata Untold.

Circulația rutieră și pietonală este interzisă timp de mai bine de o săptămmână pe durata desfășurării festivalului Untold. Foto: monitorulcj.ro

Un mesaj pe Facebook, o idee de „anarhie” și „nesupunere civică”, un îndemn la ocuparea Parcului Central ca formă de răzvrătire pentru „închiderea” spațiului public pe durata Untold. Civicii nu au nevoie de nimic mai mult pentru a se coagula într-o mișcare de tip Occupy Conti sau Occupy UBB.

„Vă garantez că finalul nu va fi unul fericit, nici pentru primar, nici pentru festival”, spune Mihnea Blidariu, solistul trupei Luna Amară și unul dintre participanții la o acțiune similară, Occupy Conti, desfășurat în noiembrie 2011 pentru salvarea Roșiei Montane.

De la mesaj la acțiune

Ca în fiecare an, festivalul Untold agită spiritele și împarte Clujul în două: cei care susțin festivalul în mijlocul orașului și cei care îl vor organizat „în munți” sau anulat. Societatea civilă e împotriva închiderii Parcului Central fie ea și pentru câteva zile, e împotriva zgomotelor care se aud până dimineața, și în general e împotriva festivalului în sine.

Anul acesta, aproape jumătate de milion de persoane au participat timp de patru zile la festivalul Untold, despre care organizatorii spun că aduc 80 de milioane de euro în economia clujeană.

O mare parte din Parcul Central e închis publicului pe durata desfășurării Untold. Foto: monitorulcj.ro

Un mesaj de răzvrătire circulă în aceste zile pe Facebook care îndeamnă la ocuparea Parcului Central. Poate acum, poate la anul!

„Da, voi ocupa cel mai circulat parc public din oraș, da, voi face câtă gălăgie vreau, voi lansa câte artificii vreau, până la orice oră vreau, iar voi, ăștia de nu vă permiteți bilet, voi care nu ne doriți muzica, voi de stați în Grigorescu și nu mai aveți linie de autobuz să ajungeți la Spitalul de Copii sau Memo (pentru unii nicăieri), voi pensionari și muncitori, suportați(!) (...) L-aș putea face în câmp să nu deranjeze pe nimeni, dar frustrarea voastră de plebei săraci și bătrâni neajutorați mă hrănește aproape la fel de mult ca profitul pe care oprimarea serviciilor voastre publice mi-l aduce. Nu vorbim de bani, vorbim de ocuparea unui spațiu public central. Vorbim de o probabilă plăcere fetișistă a exercitării puterii de a ocupa în mod repetat, anual, spațiul public pentru profit privat. Nu, acei bani ce intră în Cluj anual, nu ajung la cetățeni. 2024, occupy your public park, maybe?Anarhic, haotic, împotriva democrației (...) E vreo lege care să oprească cetățenii din a se bucura de spațiul public dacă primăria decide că brusc o bucată relevantă de oraș e de facto «spațiu privat destinat profitului privat»?”, este mesajul postat de un clujean pe Facebook. Iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Garduri de delimitare în Parcul Central la festivalul Untold. Foto: monitorulcj.ro

„Un astfel de protest devine posibil”

Mihnea Blidariu, solistul trupei Luna Amară, spune că un astfel de protest „devine tot mai probabil și posibil”.

„Orice formă radicală de protest devine necesară atunci când cetățenii nu sunt ascultați. Nu am nimic cu genurile muzicale abordate în cadrul festivalului Untold. Aș fi reacționat la fel și în cazul unui festival de rock”, spune Blidariu, într-un interviu pentru monitorulcj.ro.

El crede că printr-un astfel de demers s-ar rezolva ceva, dar pentru ca societatea civilă să se facă auzită e nevoie, în opinia lui Mihnea Blidariu, de „acțiuni și mai radicale”.

Mihnea Blidariu în interiorul Hotelului Continental pe timpul protestelor Occupy Conti. Foto: cluj.info

„Da, s-ar rezolva, pentru că protestatarii nu pot fi ridicați întotdeauna așa ușor. Și poate că unii vor trebui coborâți, cine știe...Responsabilitatea rezolvării tuturor problemelor legate de desfășurarea festivalului Untold aparține organizatorilor, primăriei și primarului. Spațiul public aparține tuturor, fie că e vorba de artere de circulație sau parcuri. Legislația locală trebuie respectată de toți - asta dacă avem pretenția că trăim într-o societate, o comunitate sau un oraș, indiferent de câte stele o fi. Dacă însă actorii instituționali - în acest caz, primarul și primăria - se comportă ca în junglă, asta putem face și noi, cetățenii. Și vă garantez că finalul nu va fi unul fericit, nici pentru primar, nici pentru festival. Eu știu că atât primarul cât și festivalul gândesc în termeni publicitari, de advertising, și au impresia că orice reclamă e bună; însă experiența mea de cetățean preocupat mi-a arătat clar că dacă strigi suficient de tare, suficient de mult timp, vei câștiga. Primarul are multe calcule de făcut, electorale, politice, economice; organizatorul, la fel. Noi, cetățenii, însă, avem un scop simplu de urmărit și mijloace foarte diverse de a-l atinge. Ar fi mai simplu pentru ei să mute festivalul in afara orașului. Dar lăcomia și fudulia sunt mari, mai ales când te crezi buricul pământului”, mai spune Mihnea Blidariu.

Și Adrian Dohotaru, președintele Asociației Societatea Organizată Sustenabil SOS, este de acord cu o astfel de mișcare Occupy și cu mutarea festivalului Untold.

„Îmi imaginez un Occupy Civic al Parcului Central în timpul festivalului, pentru că am arăta printr-un gest de nesupunere civică următorul fapt: parcul trebuie să aibă aces general și gratuit pentru toți clujenii! Închiderea sa și a străzilor adiacente atâtea zile este ilegală, nu se respectă Legea Spațiilor Verzi. Dacă ar fi după mine, aș ține Untold în continuare, dar la marginea Clujului, așa cum am văzut la alte evenimente de anvergură la care am participat, unde infrastructura de spectacole, de tipul stadionului, era la marginea orașului. În tinerețe, am propus prelungirea parcului, relativ mic, și construirea stadionului si polivalentei la marginea orașului, ca în Europa civilizată, dar autoritățile nu au avut viziune, nu au ascultat. Acum ascultăm Gheboasa”, spune Dohotaru.

Dohotaru spune că nu este rolul societății civile să rezolve o problemă „pe care nu ei au generat-o, dar e o modalitate bună de a atrage atenția, apoi e treaba autorităților să rezolve problema semnalată”.

„O provocare ar fi ca lumea să sară gardul Untold”

Mihai Goțiu, activist de mediu, spune că pe perioada Untold „singura posibilitate de a te bucura de parc e să sari gardul instalat abuziv”.

„Așa proastă cum e, Legea spațiilor verzi nu lasă loc de interpretări. Parcurile sunt spații verzi cu acces nelimitat, iar autorizările de amenajări în spații verzi cu caracter socio-cultural, nu trebuie să ocupe mai mult de 10% din suprafața spațiului verde respectiv. Ar fi, într-adevăr, o provocare dacă mai mulți cetățeni ar alege să sară gardul Untold. Nu știu care ar putea fi temeiul legal al Poliției să-i «ridice» pe acei protestatari, pentru că nu ei încalcă legea, ci cei care autorizează și cei care plantează abuziv acel gard. Desigur, un asemenea demers necesită multă determinare: să ai forma fizică necesară să-ți permită să sari gardul, să te țină nervii să te fugărească niște tovarăși de ordine, să ai nervi să contești eventuale amenzi abuzive și chiar să mergi până la CEDO. Avem deja o decizie de condamnarea la CEDO, de anul trecut, pentru încălcarea libertății de exprimare, în cazul Mihai Bumbeș și Miliția spirituală versus statul român, pentru amenzile primite în august 2013, când s-au legat de gardul Guvernului, pentru Roșia Montană. A durat nouă ani, dar stabilește un precedent, inclusiv în cazul unor amenzi abuzive pe care le-ar primi eventuali protestatari care ar sări gardul Untold ori s-ar lega cu lanțuri la intrările/ieșirile festivalului din Parcul Central”, spune Goțiu.

Goțiu spune că și organizatorii festivalului au o responsabilitate la fel de mare în a căuta soluții alternative, în proximitatea orașului, „cum se fac mai peste tot în lume, dacă vor ca Untold să aibă un viitor”.

Sociolog: „Civicii români nu sunt violenți”

Sociologul Ioan Hosu, de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul UBB, spune că, prin astfel de acțiuni, o parte a societății vrea să tragă un semnal de alarmă și nu crede că astfel de proteste vor deveni violente.

„Cred că e o reacție a unor segmente din societate la un anumit tip de activități ce se desfășoară în jurul nostru, poate fi Untold, pot fi manifestările de 1 Decembrie, Color Run. E o reacție a unor grupuri pe o perioadă determinate care nu aprobă genul acesta de îngrădire, în cazul de față închiderea Parcului Central pentru 10-12 zile. Tot timpul vor exista astfel de nemulțumiri. Ei vor doar să tragă un semnal de alarmă că nu sunt de acord cu îngrădirea unui spațiu public pe o perioadă de 10-12 zile. Rămâne de văzut dacă aceste grupuri și protestele lor ajung pe agenda publică a autorităților. Nu cred că astfel de proteste devin violente, civicii de la noi s-au manifestat întotdeauna non-violent. Singurele violențe au fost generate de jandarmi, dacă ne amintim protestele din 10 august, nu au fost generate de civici”, a spus Hosu.

Cum s-au terminat „Occupy Conti” și „Occupy UBB”

În noiembrie 2011, un grup de activiști din Campania „Salvați Roșia Montană” a ocupat clădirea fostului Hotel Continental din centrul Clujului. Activișii au afișat banere Roșia Montană.

Mesaje pentru interzicerea cianurii la Roșia Montană au fost afișate pe Hotelul Continental din centrul Clujului. Foto: cluj.info

Mihnea Blidariu, vocalul trupei Luna Amară, a fost cel mai cunoscut dintre protestatarii care au ocupat clădirea.

Se ofereau informații despre scopul ocupării, iar unii dintre cei care împărțeau au fost duși la secția de poliție pentru că au împărțit fluturași „fără autorizație”. Unii participanți au fost legitimați de poliție.

Protest al studenților în sediul central al Universității Babeș-Bolyai în 2013. Foto: Facebook Se poate Cluj

În martie 2013, peste 30 de studenți au ocupat o sală de curs din sediul central al Universității Babeș-Bolyai, nemulțumiți de faptul că nu au acces liber în clădirea rectoratului și acuzau instituția că e „supra-securizată”. Ei spuneau că spaţiul universitar este „prin excelenţă un spaţiu public, deschis dezbaterilor şi discuţiilor” și nu trebuie îngrădit după ora 20. Studenții au fost legitimați de poliție și cu toate că s-a cerut evacuarea lor de către conducerea UBB acest lucru nu s-a întâmplat.

Polițiștii au fost chemați la fața locului pentru a legitima studenții care au ocupat una din sălile din clădrea centrală UBB. Foto: Facebook Se poate Cluj

Remember Occupy Wall Street

În 2011, mişcarea Occupy Wall Street a început la New York, la sfârşitul lui septembrie, denunţând inegalităţile sociale şi grupurile financiare. Tabere de protest au apărut apoi în numeroase oraşe din Statele Unite.

Protestatari la o manifestație din seria „Occupy Wall Street” în Manhattan, New York, în 14 octombrie 2011.

Foto: alancrosthwaite / depositphotos.com

În SUA, însă, astfel de proteste s-au lăsat cu bătăi între forțele de ordine și protestatari și, de asemenea, cu arestări masive.

Ulterior, mişcarea „Occupy Wall Street" s-a extins în numeroase oraşe din lume, în special în Asia şi în Australia, unde au avut loc proteste similare celor din New York, în urma apelurilor pentru organizarea unui miting global.

Mişcarea „Occupy Wall Street" este, la rândul său, inspirată de „primăvara arabă”.

Foto: depositphotos.com

