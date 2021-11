Adolescenta de 17 ani vaccinată la Cluj din greșeală cu Johnson&Johnson a primit adeverința de vaccinare. Serul, nerecomandat minorilor

Tinerei de 17 ani căreia i-a fost administrat, luni, serul Johnson&Johnson deși nu este recomandat persoanelor sub 18 ani i-a fost eliberată, miercuri, adeverința de vaccinare, a anunțat prefectul Clujului, Tasnadi Szilard.

Adolescentei de 17 ani vaccinată cu Johnson&Johnson i-a fost eliberată adeverința de vaccinare.

„Vreau să precizez faptul că fetei de 17 ani i s-a eliberat azi adeverința de vaccinare”, a declarat prefectul, miercuri.

Adolescenta s-a prezentat luni la centrul de imunizare Anghel Saligny din Cluj-Napoca și a cerut să fie imunizată cu Johnson&Johnson, fără să știe că acest ser nu este recomandat minorilor. Medicii de la centrul de imunizare i-au administrat doza, dar și-au dat seama de greșeala făcută de abia în momentul în care au vrut să elibereze adeverința de vaccinare, în urma vaccinării.

După ce au constatat eroarea, cei de la centrul de imunizare nu au putut să îi elibereze fetei adeverința de vaccinare.

Medicul spune că fata nu a fost întrebată dacă este minoră

„În contextul incidentului care a avut loc în cursul zilei de ieri, 15 noiembrie, în care la Centrul de Vaccinare „Anghel Saligny” din Cluj-Napoca a fost vaccinată o persoana în vârstă de 17 ani și 9 luni cu vaccin Johnson & Johnson, punem la dispoziția opiniei publice clarificările oferite de către Direcția de Sănătate Publică Cluj: Medicul coordonator al centrului, dr. F. M. a transmis Direcției de Sănătate Publică Cluj o notă de informare privind eroarea administrării vaccinului la o persoana sub vârsta de 18 ani. Din relatarea doamnei doctor reiese că:

- La data de 15.11.2021, la ora 8,00 s-a prezentat o persoană de sex feminin, pe nume S. I. L. pentru vaccinare cu Johnson&Johnson.

Doamna doctor a scanat cartea de identitate pe tabletă cu credențiale Johnson&Johnson iar tableta a indicat că „persoana poate fi vaccinată, nu are nici o doză” situație în care datele au fost transmise și preluate în RENV. S-a continuat cu completarea chestionarului și cu anamneza efectuată de Dr. R. C. (persoana nu a fost întrebată dacă este minoră) apoi s-a continuat cu vaccinarea cu tipul de vaccin Johnson & Johnson. În momentul în care s-a încercat scoaterea adeverinței a apărut mesajul „eroare la salvarea datelor: vaccinul nu a fost adăugat din cauza unor erori; persoanele sub 18 am nu se pot vaccina cu acest produs (Johnson&Johnson).

În această situație doamna doctor a comunicat Direcției de Sănătate Publică incidentul iar DSP a solicitat punct de vedere de la CNSCBT. Având în vedere precizarea CNSCBT, medicul vaccinator urmează să transmită o notă explicativă prin care să detalieze toată situația, în vederea înregistrării vaccinării în RENV și generării adeverinței de vaccinare” , au transmis, luni, reprezentanții prefecturii Cluj.

