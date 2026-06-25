Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație pe durata investigațiilor medicale

Cei care îi însoțesc pe pacienții oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pe durata investigațiilor medicale, nu doar cât timp îi însoţesc pe aceştia la intervenţii chirurgicale şi tratamente cum este în prezent.

Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație pe durata investigațiilor medicale | Foto: DepositPhotos.com

Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de concediu şi indemnizaţie şi atunci când îi însoţesc pe aceştia la investigaţii medicale, conform unui proiect inițiat de USR și susținut de parlamentari PSD, PNL, AUR, POT, SOS și neafiliați.

Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și pentru perioada investigațiilor medicale, nu doar a intervențiilor chirugicale

În prezent, însoţitorii pacienţilor oncologici beneficiază de concediu şi de indemnizaţia aferentă doar atunci când îi însoţesc pe aceştia la intervenţii chirurgicale şi tratamente.

Iniţiatorii propunerii legislative atrag atenţia că bolnavii de cancer au nevoie şi de numeroase investigaţii medicale pentru a monitoriza îndeaproape evoluţia bolii, potrivit unui comunicat remis joi, 25 iunie 2026 de USR.

Proiectul a fost iniţiat de către deputaţii USR Ciprian Rigman (Cluj), Adrian Wiener şi Ovidiu Paraschivescu.

„Vorbim despre corectarea unei inechităţi din prezent, pentru că nu este normal ca statul să penalizeze însoţitorul bolnavului oncologic pentru însoţirea acestuia din urmă la investigaţii, operaţii şi tratamente. Cei care au trecut prin astfel de situaţii, care au avut cazuri în familie şi prieteni, ştiu foarte bine că, în termeni reali, bolnavul oncologic nu poate fi lăsat să se deplaseze şi să se descurce singur după astfel de proceduri, astfel că, până la urmă, prin noul proiect ne asigurăm că dreptul la sănătate e urmărit cu adevărat în aceste situaţii”, a declarat Ciprian Rigman, citat în comunicat.

Potrivit comunicatului, în evidenţele medicilor din România erau aproximativ 560.000 de pacienţi cu cancer înregistraţi între ianuarie şi septembrie 2024. Această cifră include atât pacienţi nou diagnosticaţi, cât şi pacienţi în supraveghere şi tratament. Toţi aceşti pacienţi au nevoie periodic de investigaţii medicale - screening, diagnostic, stadializare, monitorizare sau planificarea tratamentului, menţionează sursa citată.

„Investigațiile reprezintă momente-cheie în stabilirea diagnosticului și monitorizarea pacientului oncologic, fiind adesea asociate cu stres, incertitudine și efort fizic sau psihic semnificativ. În aceste situații, sprijinul unui însoțitor este frecvent necesar, iar recunoașterea acestei realități în textul normativ contribuie la protejarea pacientului și la asigurarea continuității actului medical. În practică, pacienții oncologici majori se află adesea în imposibilitatea de a se deplasa sau de a parcurge singuri etapele necesare efectuării investigațiilor medicale, fiind necesar sprijinul unui însoțitor. Lipsa menționării explicite a investigațiilor în cadrul normei legale poate genera interpretări restrictive și tratamente neunitare în aplicarea dreptului la concediu și indemnizație, afectând atât pacienții, cât și persoanele care îi sprijină”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Impactul bugetar

Potrivit proiectului, în conformitate cu art. 10 și art. 303 din OUG nr. 158/2005, baza de calcul a indemnizației o reprezintă media veniturilor brute realizate în ultimele 6 luni, fără a depăși plafonul de 12 salarii minime brute pe țară.

„Raportat la salariul minim brut de 4.050 lei, plafonul maxim legal de 48.600 lei/lună nu este incident. Aplicând procentul de 85%, rezultă o indemnizație de 114,75 lei/zi, respectiv un impact anual estimat de 1.377 lei/pacient, corespunzător unui număr mediu de 12 zile/an necesare efectuării investigațiilor medicale”, mai este menționat în expunerea de motive.

Proiectul modifică şi completează Legea privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (nr. 158/2005) astfel încât să beneficieze de concediu şi de indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice de peste 18 ani persoana care, la solicitarea pacientului şi cu recomandarea medicului curant, îl însoţeşte pe acesta la investigaţii, la intervenţii chirurgicale şi tratamente.

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Foto: DepositPhotos.com

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