Medicii avertizează împotriva unei tendințe cosmetice periculoase care îi face pe oameni să arate ca niște reptile

O procedură cosmetică din anii '50 revine în forță în industria frumuseții, în ciuda avertismentelor serioase din partea medicilor.

O procedură cosmetică riscantă din anii '50, care implică injecții sub piele pentru eliminarea cearcănelor, revine în trending, în ciuda avertismentelor medicilor. Foto: Daily Mail

Mezoterapia, o tehnică prin care se injectează un amestec de vitamine și minerale sub piele, promite să elimine pungile de sub ochi, dar poate avea consecințe grave pentru sănătate.

Cum funcționează procedura

Tehnica presupune folosirea unor ace fine pentru injectarea unui cocktail lichid de substanțe sub piele, în special în zona de sub ochi. Imediat după injectare, pielea capătă un aspect specific de „fagure de miere" sau „de reptilă" din cauza micilor umflături care apar sub piele.

Riscurile majore

Dr. Viktoryia Kazlouskaya, dermatolog din New York, avertizează asupra pericolelor serioase: vânătăi care persistă mult timp, reacții alergice severe, necroză cutanată când produsul ajunge în vasele de sânge, leziuni oculare permanente, infecții care pot duce la deteriorarea țesuturilor sau cicatrici permanente.

Lipsa reglementărilor

Un aspect alarmant este absența controalelor stricte asupra substanțelor folosite. Fiecare practician folosește propriul amestec de substanțe, În America, FDA nu a aprobat niciun amestec pentru tratamentul facial.

Prețurile variază între 45 și 349 de dolari, iar multe persoane încearcă să facă procedura acasă, urmărind tutoriale online.

Alternativele sigure

Specialiștii recomandă o abordare personalizată pentru tratarea cearcănelor, în funcție de cauză: tratamente laser pentru pielea subțire și ridată, injecții cu plasmă pentru problemele de pigmentare, blefaroplastie pentru migrarea grăsimii faciale sau produse specializate pentru îngrijirea pielii.

Ce spun experții

Dr. Hannah Kopelman, dermatolog în New York, subliniază importanța diagnosticării corecte a cauzei cearcănelor înainte de alegerea tratamentului.

Medicii recomandă evitarea mezoterapiei în favoarea procedurilor testate și aprobate medical, anunță Daily Mail.

