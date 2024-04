Cum îți asiguri o piele perfectă înainte de vară? (P)

Planuri pentru concediu? O zi la plajă, în care soarele îți mângâie pielea catifelată, e pe lista tuturor. Amintește-ți că nu e niciodată prea devreme să începi să te pregătești pentru cele mai reușite poze din vacanță.

Alege un stil de viață activ, hidratează-te bine atât la interior, cât și la exterior, și adoptă o dietă echilibrată. În paralel, un ritual de îngrijire te scapă de stresul petelor de pe față sau de celulita și vergeturile de pe corp. Gama profesională Gerovital H3 Equilibrum poate deveni aliatul tău de încredere, pentru că oferă soluții pentru multitudinea de probleme ce te fac să nu te simți prea bine în pielea ta.

Primul pas – începe cu curățarea în profunzime a pielii. Pentru față, gât și decolteu, folosește o cremă gommage enzimatică pentru a elimina celulele moarte și a pregăti pielea pentru tratamentele ulterioare. Curățarea e delicată, dar foarte eficientă, și ajută absorbția ulterioară a ingredientelor active. Dacă tenul tău e gras, ți se potrivește perfect masca gommage, bogată în granule din sâmburi de caisă ce deblochează porii și lasă pielea să respire. Dacă vara trecută ai exagerat cu expunerea la soare și ai rămas cu pete pe piele, poți să scapi de petele pigmentare folosind serul de depigmentare cu vitamina C.



Sportul te ajută să îți păstrezi corpul în formă, însă, uneori, pielea are nevoie de un plus de îngrijire. Ține minte două ingrediente: cafeina și escina! Sunt de bază atunci când vorbim de o piele elastică și rezistentă. Le găsești pe amândouă concentrate în activatorul de remodelare corporală. Sunt fiole cu un ser ce stimulează microcirculația și drenează excesul de fluide și toxine acumulate, ce dau acel aspect de „coajă de portocală”. Dacă problemele sunt acute, folosește un gel termoactiv pe care îl aplici doar pe zonele afectate de celulită. Finalizează tratamentul cu o cremă anticelulitică profesională. Va tonifia și îmbunătăți textura pielii, făcând-o mai fermă și mai netedă.

Pentru o experiență completă de îngrijire a corpului, nu uita să îți acorzi și un moment de relaxare cu o cremă de masaj special concepută pentru tratamentele de remodelare corporală.

Acum, că arăți minunat, vei dori ca toată lumea să vadă asta. Indiferent unde te vor purta pașii, vara aceasta, fii sigură că ai la îndemână crema hidra-protect, pentru a te proteja de radiațiile solare. Are SPF 50 și pigmenți de colorare naturală, pentru corectarea imperfecțiunilor.