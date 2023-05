Naștere la maternitate în Cluj: „Eram sleită de puteri... Îi vedeam pe cei din sală în alte culori”

Alina a născut în săptămâna 40 de sarcină, în timp ce a fost susținută de moașă, medici și 7 studenți la Medicină. După o călătorie cu peripeții, ea a petrecut patru zile în spital.

Naștere complicată / Foto: depositphotos.com

Alina, o femeie din Dej, a povestit pentru totuldespremame.ro cum a născut la maternitatea Dominic Stanca din Cluj. Ea a întâmpinat câteva complicații, însă în final totul a fost în regulă.

„Doctorul meu era la Cluj, iar eu la Dej, adică la 45 de km distanță, așa că mi-am pregătit bagajul și actele pentru spital. Soțul a plecat la muncă, iar eu am plecat cu un prieten spre maternitatea Dominic Stanca din Cluj. Pe drum, în localitatea Jucu, a avut loc un accident, cu persoane încarcerate. Prietenul meu, fiind asistent la UPU, a plecat la victime și ne-am continuat drumul după ce a acordat primul ajutor”, a relatat femeia.

Când a ajuns la spital, a avut de parcurs un drum cu peripeții. Alina a născut în săptămâna 40 de sarcină. În travaliu a fost ajutată de moașă și de medic și i-au fost alături și 7 studenți la mediciniști. Mămica susține că a avut contracțiile dureroase și a rugat să i se facă anestezie epidurala, pentru că era sleită de puteri.

„Moașa mi-a rupt membranele, doamna doctor m-a încurajat, studenții priveau, iar eu mă rugam ca totul să fie bine. Am respirat și am făcut tot ce mi-au indicat moașa și doamna doctor, care din când în când îmi uda buzele cu apa și mă uda și pe frunte. Au fost câteva momente în care le vedeam în alta culoare, deoarece eram atât de obosită de la împins. La 03:33, după o oprire între oasele mele, a apărut micuța Alice (3,600 kg și 56 de cm), cu fața vânătă și cordonul ombilical pe lângă gât. I-am văzut părul roșcat și, cu ultimele puteri, am urmărit-o, să mă asigur că este bine”, a spus Alina.

După naștere, Alina a fost internată timp de patru zile în spital. „Am avut un înger păzitor atât pe drum, cât și în sala de nașteri. Personalul din spital a fost super draguț cu mine”, mai spune femeia. Citește întreaga ei poveste pe totuldespremame.ro unde a povestit pe larg tot ce s-a întâmplat.

