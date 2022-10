Cineva are soluții pentru durerile de membre, spate și coloană! Cum puteți beneficia de tratamentele de la CHIROMEDICA Health & Wellness Center (P)

„Dureri de cap severe și migrene cronice mă chinuie de ani de zile. Mă scot din funcțiune câte două - trei zile și asta se întâmplă de mai multe ori pe lună. Un tratament medicamentos foarte puternic mă mai ajută, dar nu este o soluție pe termen lung!”

Există mulți oameni care experimentează, uneori destul de des – precum în cazul descris mai sus –, astfel de suferințe și neplăceri. Sunt probleme de sănătate care ne alterează calitatea vieții și ne împiedică să ne bucurăm de frumusețea fiecărei zile.

Ce este de făcut însă într-o astfel de situație? Vestea bună este că aceste suferințe pot fi tratate și chiar cu efecte de lungă durată. Să urmărim însă mai departe mărturia persoanei care deschide acest articol.

Ea spune: „Am mai fost la chiropractor și am decis să încerc rezolvarea acestei probleme. După cinci ședințe de chiropractică pentru zona cervicală, de o lună și jumătate nu am mai avut migrenă. Cu siguranță, am să continui tratamentul!”

Unde se poate face acest tratament? „La CHIROMEDICA Health & Wellness Center, unde am întâlnit oameni tineri și profesioniști”, mai spune pacientul care suferea de migrene cronice.

Tratamentele și servicii oferite de CHIROMEDICA Health & Wellness Center

Aici, la CHIROMEDICA Health & Wellness Center din Cluj-Napoca se poate trata o gamă largă de probleme de sănătate, începând cu dureri de membre, dureri de spate, hernie de disc, spondiloză cervicală și probleme ale coloanei în general. De asemenea, practicienii de aici pot rezolva și problemele de postură care aduc atâtea neplăceri celor afectați.

Astfel, dacă te doare spatele, ai discopatie lombară, lombosciatică sau chiar o hernie de disc, chiropractica este terapia potrivită pentru tine.

Fizio-Kinoterapia ajută la recăpătarea mobilității pierdute după intervenții chirurgicale sau îndepătrtează durerile de spate care apar odată cu vârsta sau în urma unor accidente.

De asemenea, CHIROMEDICA Health & Wellness Center a creat conceptul de Electric Fitness, în care combină antrenamentul de tip EMS cu antrenamente de fitness personalizat.

Și, nu în ultimul rând, pentru a vă asigura că vă formați o dietă corectă și sănătoasă pentru dumneavoastră, vă recomandăm să apelați la nutriționiștii de la CHIROMEDICA Health & Wellness Center. Ei vă vor conduce spre corpul la care visați de mult, făcând din această călătorie o plăcere pentru dumneavoastră.

În altă ordine de idei, CHIROMEDICA Health & Wellness Center lărgește conceptul de wellness, oferind și servicii psihologice. Aceste servicii includ intervenția psihologică, evaluarea psihologică, consultație psihologică și psihoterapie. În acest domeniu, specialiștii centrului pot elibera avize prihologice pentru dobândirea permisului de port-armă.

Cum iei legătura cu Chiromedica Health & Wellness Center

CHIROMEDICA Health & Wellness Center este situată în municipiul Cluj-Napoca, pe strada Oltului, la numărul 47. Puteți lua legătura cu personalul centrului și să faceți programări la numerele de telefon 0771 024 163 și 0770 296 601.

Informații suplimentare privind serviciile oferite sunt disponibile pe site-ul CHIROMEDICA Health & Wellness Center, la adresa https://chiromedicahealthcenter.ro/ sau la sediul acestuia.