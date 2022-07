Românii, preocupați de starea lor de sănătate. Aproape 90% dintre aceștia sunt interesați de metodele de prevenție

Un sondaj INSCOP relevă că românii sunt preocupați de starea lor de sănătate, iar aproape 90% dintre aceștia caută metode de prevenție.

Un sondaj INSCOP relevă că românii sunt preocupați de starea lor de sănătate, iar aproape 90% dintre aceștia caută metode de prevenție/ Foto: depositphotos.com

Sondajul de opinie intitulat „Agenda România 2050. O conversație despre viitorul României” realizat de INSCOP relevă că majoritatea românilor sunt preocupați de starea lor de sănătate, însă 28,5% dintre aceștia se adresează o singură dată pe an unui medic specialist. Peste 52,2% dintre cei chestionați nu știu dacă au vreo afecțiune, în timp ce 20,6% declară că au probleme de sănătate cardiovasculare.

Care este starea actuală de sănătate a românilor?

Chestionați cu privire la starea actuală de sănătate, 52,2% dintre români declară că nu știu să aibă probleme de sănătate. 20,6% declară că au probleme de sănătate cardiovasculare, 17,9% probleme reumatologice, 10,7% probleme metabolice, 6,5% probleme respiratorii, 2,8% probleme oncologice, 9,5% alte probleme de sănătate decât cele enumerate mai sus. Nu știu sau nu răspund la această întrebare 0,5% din totalul eșantionului.

Persoanele peste 60 de ani și inactivii pasivi declară în procente mult peste medie că au probleme cardiovasculare. În rândul acelorași categorii se înregistrează cele mai ridicate procente de respondenți care declară că au probleme de sănătate reumatologice. Tinerii până în 30 de ani reprezintă categoria socio-demografică unde se înregistrează cel mai ridicat procent al celor care declară că nu au probleme de sănătate. Valori mult peste medie mai întâlnim și în rândul persoanelor până în 44 de ani, al gulerelor albe și al persoanelor cu venituri ridicate și foarte ridicate.

76,1% dintre cei chestionați spun că îi preocupă foarte mult sau destul mult starea lor de sănătate (41,2% dintre spun că îi preocupa foarte mult, iar 34,9% destul de mult). 23.8% declară că sunt preocupați destul de puțin sau deloc de starea lor de sănătate (16,8% destul de puțin, iar 7 % deloc), iar 0,1% nu știu sau nu răspund.

Peste 85% dintre români, interesați de metodele de prevenție

85,8% dintre români declară că îi interesează foarte mult sau destul de mult prevenirea apariției unei boli sau a unor complicații ale unei boli (47,1% dintre respondenți spun că îi interesează foarte, iar 38,7% destul de mult). 14,1% dintre români declară că îi interesează destul de puțin sau deloc prevenirea apariției unei boli sau a unor complicații ale unei boli (9,5% destul de puțin, iar 4,6% deloc). 0,1% nu știu sau nu răspund.

În ceea ce privește vizitele la un cabinet medical sau discuțiile cu un specialist, 28,5% dintre români declară că se adresează unui profesionist din domeniul sănătății pentru probleme legate de prevenție sau de starea de sănătate o data pe an, 16,7% de doua ori pe an, 8,3% de trei ori pe an, 9,3% de patru ori pe an, iar 33,7% mai des de patru ori pe ani.

Aproape 10% dintre români se informează de starea lor de sănătate de pe Facebook

Principalele surse de informare despre sănătate la care apelează românii sunt medicul de familie (variantă menționată de 70,2% dintre respondenți), medicul curant (variantă menționată de 25,7% dintre respondenți), website-uri dedicate furnizării de informații despre sănătate (15,4%), emisiuni TV/radio pe teme de sănătate (14,5%), Facebook și alte rețele sociale (9,9%), prietenii sau cunoștințele (7,4%), ziare și reviste care abordează teme de sănătate (6,6%). Nu știu sau nu răspund la această întrebare 1,6% din totalul eșantionului.

Totodată, 91,3% dintre români în cazul unei probleme de sănătate merg fizic la cabinetul medicului. Alte modalități de interacțiune cu profesioniștii din domeniul sănătății menționate de cei intervievați sunt corespondența prin servicii de mesagerie text SMS sau WhatsApp (3,7%) prezentare online prin servicii de telemedicina (1,5%), solicitare pentru vizită a profesionistului din sănătate la domiciliu (1,3%), corespondenta pe e-mail (1,2%).

Sondajul de opinie „Agenda România 2050. O conversație despre viitorul României – Ediția I” a fost realizat de INSCOP Research la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group (www.strategicthinking.ro) în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de mediul privat și având drept parteneri academici Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea București, Universitatea Politehnică București, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. Primul sondaj de opinie, realizat în perioada 23 mai - 24 iunie 2022 pe un eșantion de 1.500 de respondenți, este împărțit în mai multe capitole care vor fi publicate succesiv în perioada următoare.

