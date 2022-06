Codin Maticiuc despre Spitalul de Ortopedie Cluj: „Cel mai în paragină spital, am călcat pe un porumbel mort, aici se pot face filme de groază”

Codin Maticiuc și-a propus să strângă bani pentru Spitalul de Ortopedie Cluj, despre care spune că este „poate cel mai în paragină pe care l-am vizitat”. Acesta a participat la Sports Festival și de Rusalii s-a întâlnit cu Claudia Gherman, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.

„Am venit cu #spitalepublicedinbaniprivati, cu o parte din ambasadorii fundației la un cross menit să strângă bani pentru fundație. Lângă mine au fost sportivi, muzicieni, standuperi și influenceri de tot felul. Au alergat și au îndemnat pe alții s-o facă. Oameni (…) Probabil că nu o să le placă să-și vadă numele aici dar în ultima seară petrecuta la hotel, familia Ciorcilă a făcut o donație considerabilă pentru renovarea secției de nefrologie pediatrica de la Fundeni. Oameni. Și pentru că mă aflam la Cluj, am zis sa fac o vizită și la un spital din localitate ca să dau o mână de ajutor, imediat după Sports Festival, luni - în ziua de Rusalii”, a povestit Maticiuc pe Facebook.

Acesta spune că și-a dat întâlnire cu Claudia Gherman, managerul Spitalului Județean Cluj, în curtea Spitalului de Ortopedie.

„Șoferul doamnei manager era chiar fiul dânsei. Știți cum vă puteți da seama extrem de repede de caracterul unui om? După copii. Cum sunt îmbrăcați, cum sunt educați, vocabularul, atitudinea. Puștiul era cea mai bună carte de vizita a mamei. Al doilea semnal că mă aflam înaintea unei doamne pe cinste a fost prima ei frază: «Bine ați venit, ce bine ca ați venit acum de Rusalii când e liber că am mai mult timp să vă arăt tot!». Da. Un bugetar, în ziua lui liberă bucuros de șansa de a atrage investiții private într-un spital de stat. Normalitate o să ziceți? Vreți sa știți câți m-au refuzat (tot din Cluj) pe motivul că acum m-am găsit și eu când e liber? Nu vreți. Familia Gherman era în fața mea, privindu-ma cu speranță. Oameni”, a continuat tânărul.

Mizeria de la Ortopedie

„Am intrat în spital, poate cel mai în paragină pe care l-am vizitat de când fac asta. Nu mă așteptam să fie tocmai la Cluj. Au nevoie de lucrări de rezistența, de consolidare. Au nevoie de reparații la acoperiș, plouă în saloane! Au nevoie de targi, nu e una întreagă. Au nevoie sa le fie refăcută fațada și intrarea cu o rampă ca lumea, cea din spate are o pantă abruptă. Au nevoie de aparatură, au nevoie de instrumentar chirurgical. Au nevoie de TOT, au nevoie de ORICE. M-am plimbat pe holurile sumbre, am fotografiat și am filmat sumbrul peisaj. De la etajul doi am privit în hăul unui lift care nu s-a mai montat niciodată. Apă de ploaie se stransese acolo, neagră de la mizerie și timp, pe alocuri acoperită de peturi de Cola și Fanta la doi litri. Un monstru sălășluiește acolo, unul care se hrănește cu plastic și speranța oamenilor care vin să-și trateze oasele rupte”, a descris Codin Maticiuc situația.

Spital de un secol

„Am urcat într-un fel de mansardă, ca sa vad situația acoperișului. Filme de groază de buget se pot face acolo. Când am intrat am călcat pe un porumbel mort, alții își făceau de cap deasupra mea. Un al doilea porumbel mort m-a făcut să realizez că un alt monstru își făcea veacul pe acolo, unul care se hrănea cu păsări și picături de ploaie. Un al treilea monstru și-a făcut de cap cu siguranță prin câteva saloane, altfel nu-mi explic situația în care le-am găsit. Vreau să vin la Cluj, vreau să schimb ceva la acest spital unde conducerea e deschisă și dornica să facă treaba. Am nevoie și de voi. Spitalul vizitat are 102 ani, este primul spital de ortopedie din România și s-a numit inițial Regina Maria. Dați share va rog acestei postări, poate ajunge până la conducerea lanțului de spitale private Regina Maria. Dacă tot fac bani din asta poate li se pare oportun să reinvesteasca alături de noi în originalul Regina Maria”, a încheiat Codin.

Corpul de Control al ministrului Sănătății trimis la Ortopedie

Monitorul de Cluj a scris încă de luna trecută despre problemele la contractul de lucrări derulat de Spitalul Județean de Urgență Cluj la secția de ortopedie.

Secțiile Clinice Ortopedie-Traumatologie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj ar fi trebuit reabilitate și modernizate încă din 2019, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Spitalul Clinic Județean de Urgență a avut nu mai puțin de trei licitații anulate (iulie 2019, septembrie 2019 și octombrie 2019) în ceea ce privește lucrările de modernizare la Ortopedie, reușind abia în ianuarie 2020 atribuirea contractului de lucrări. Valoarea acestuia era estimat la suma de 22,4 milioane lei fără TVA cu o durată a contractului de 19 luni. În iulie 2020, contractul de lucrări a fost atribut firmei Depisto Star SRL cu o valoare de 21,9 milioane lei fără TVA.

