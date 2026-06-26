Diana Buzoianu despre negocierile pentru Guvern: „Alegerea corectă sunt alegerile anticipate”

Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat vineri, la Cluj-Napoca, că alegerile anticipate sunt soluția corectă dacă niciuna dintre variantele de guvern minoritar nu va reuși să obțină sprijinul Parlamentului.

Diana Buzoianu despre negocierile pentru Guvern: „Alegerea corectă sunt alegerile anticipate” / Foto: USR Cluj- Facebook

Diana Buzoianu, Ministrul interimar al Mediului, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Cluj-Napoca, că alegerile anticipate reprezintă soluția potrivită în cazul în care niciuna dintre variantele de guvern minoritar nu va reuși să obțină sprijinul Parlamentului, notează Agerpres.ro.

„Eu sunt convinsă că soluția pe care noi am propus-o este o soluție corectă pentru România. Dacă nu va exista niciun guvern minoritar care să fie votat, dacă niciuna dintre propunerile de guvern minoritar – PNL-USR-UDMR sau PSD, pe cealaltă parte – nu va avea majoritate, da, alegerea corectă pentru România este să avem alegeri anticipate”, a afirmat Diana Buzoianu.

În prezent, PNL, USR și UDMR îl susțin pentru funcția de prim-ministru pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European, în timp ce PSD îl propune pentru șefia Guvernului pe liderul formațiunii, Sorin Grindeanu.

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