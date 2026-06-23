Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să nu-l desemneze premier pe Grindeanu: „Să nu mai comiteți încă o gafă!

Fostul lider PNL și actualul președinte al Forța Dreptei, Ludovic Orban, îi transmite președintelui Nicușor Dan să nu îi ofere lui Sorin Grindeanu mandatul de formare a noului Guvern, după eșecul Cabinetului Adrian Veștea în Parlament.

Fostul lider PNL și actualul președinte al Forța Dreptei, Ludovic Orban, îi transmite președintelui Nicușor Dan să nu îi ofere lui Sorin Grindeanu mandatul de formare a noului Guvern. Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Fostul lider PNL și actualul președinte al Forța Dreptei, Ludovic Orban, îi transmite președintelui Nicușor Dan să nu îi ofere lui Sorin Grindeanu mandatul de formare a noului Guvern, după eșecul Cabinetului Adrian Veștea în Parlament.

Orban susține că desemnarea liderului PSD ar prelungi criza politică și ar putea împinge România spre alegeri anticipate.

Într-o postare publicată marți pe Facebook, Ludovic Orban a afirmat că PSD nu mai poate primi un nou mandat de premier după ce două formule susținute de social-democrați nu au reușit să obțină sprijinul necesar în Parlament.

„Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. Acum, ar fi o nouă greșeală gravă a lui Nicușor Dan dacă îi dă mandat președintelui PSD. Atât guvernul Tomac, cât și guvernul Veștea au fost, de fapt, guverne PSD. Și ambele au eșuat”, a transmis Orban.

Acesta consideră că PSD a demonstrat deja că nu poate construi o majoritate parlamentară și că o nouă încercare ar fi lipsită de justificare politică.

„Are o cotă de încredere aproape de genunchiul broaștei”

Liderul Forța Dreptei l-a criticat dur și pe Sorin Grindeanu, despre care spune că nu mai beneficiază de susținere nici în interiorul PSD.

„În plus, Grindeanu este un lider politic aproape de faliment, care nu are susținere publică, având o cotă de încredere aproape de genunchiul broaștei”, a afirmat Orban.

Fostul premier îl acuză pe liderul PSD că a alimentat tensiunile politice din ultimele luni și susține că acesta a devenit „nefrecventabil” pentru celelalte partide parlamentare.

Propunerea lui Orban: Guvern minoritar PNL-USR-UDMR

Ludovic Orban susține că soluția pentru depășirea blocajului politic ar fi desemnarea unui premier susținut de PNL, USR și UDMR, care să încerce formarea unui guvern minoritar.

„Opinia mea este că singura soluție decentă pe care o mai aveți la dispoziție este să desemnați un premier susținut de PNL, USR și UDMR, care să se ducă în fața Parlamentului cu un guvern minoritar reformist”, a transmis acesta.

Orban a adăugat că, în cazul în care și o astfel de formulă ar fi respinsă de Parlament, președintele ar trebui să ia în calcul dizolvarea Legislativului și declanșarea alegerilor anticipate.

Declarațiile vin în contextul în care Guvernul condus de Adrian Veștea nu a obținut luni votul de încredere al Parlamentului, iar președintele Nicușor Dan a convocat partidele la consultări pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

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