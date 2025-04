Emil Boc nu lasă Clujul pentru funcția de judecător la CCR: „Nu mă interesează”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a respins ferm ideea unei eventuale candidaturi pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională a României (CCR), declarând că nu este interesat de o astfel de poziție și că prioritatea sa rămâne în continuare orașul Cluj-Napoca.

Emil Boc nu lasă Clujul pentru funcția de judecător la CCR| Foto: monitorulcj.ro

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a respins categoric speculațiile privind o posibilă candidatură pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională a României (CCR), afirmând că nu este interesat de această poziție și că prioritatea sa rămâne orașul pe care îl conduce.

Mai multe nume au fost vehiculate pentru funcțiile de judecători la CCR. Printre acestea a apărut și cel al primarului Emil Boc, care însă a dezmințit că ar fi interesat.

„Am răspuns de n ori la acest subiect. Este o propunere care mă onorează, e o funcție extrem de importantă în statul român. N-am solicitat, nu am primit, nu mă interesează, nu există niciun fel de subiect cu privire la această temă. Nu plec la CCR. Nu înțeleg de unde a plecat subiectul”, a declarat Emil Boc la un post de radio local.

Fost premier și actual edil al Clujului, Boc și-a reafirmat angajamentul față de administrația locală, subliniind că proiectele în curs și direcția de dezvoltare a orașului sunt principalele sale preocupări.

„Am spus clar anul trecut, am candidat pentru funcția de primar al Clujului. Habar nu am cine întreține constant această atmosferă. Pentru mine, cel mai important proiect politic pe care îl am este cel de primar al Clujului pentru ca, împreună cu clujenii, să ducem orașul cât mai bine cu putință, să facem din Cluj un loc în care să ne simțim cât mai bine, să ne simțim acasă. Acesta este proiectul politic în care am crezut, față de care mă dedic în fiecare zi”, a adăugat Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: