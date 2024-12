Reacția Elenei Lasconi la decizia CCR de a anula primul tur al alegerilor prezidențiale: „Statul român a eșuat să apere democrația!”

Elene Lasconi, președinta USR, a comentat decizia CCR privind anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale.

Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale, a criticat dur decizia CCR și a numit-o „ilegală” |Foto: Elena Lasconi - Facebook

Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale, a criticat dur decizia CCR și a numit-o „ilegală”.

„Astăzi este momentul în care statul roman a calcat in picioare democrația. Dumnezeu, poporul român, adevărul și legea vor prevala și îi vor găsi pe cei vinovați de distrugerea democrației noastre. Nu e vorba despre mine. Se prăbuseste economia, distrugeti democratia, duceti tara in anarhie. Ar fi trebuit să mergem mai departe cu votul. Ar fi trebuit să respectăm dorința poporului român. Fie că ne place sau nu, din punct de vedere legal și legitim, 9 milioane de cetățeni români, atât din țară, cât și din diaspora, și-au exprimat prin vot preferința pentru un anumit candidat. Nu putem ignora voința lor! Președinții nu se numesc printr-o simplă semnătură sau prin negocieri de culise într-o democrație. Știu că aș fi câștigat. Și voi câștiga pentru că poporul român știe că voi lupta pentru el, că îl voi uni pentru o Românie mai bună. Voi apăra democrația noastră. Nu voi abandona. Condamn cu tărie ceea ce s-a întâmplat astăzi. Cred că au distrus tot ce am realizat cu greu în ultimii 35 de ani. Astăzi au distrus 35 de ani de muncă grea. Decizia CCR este ilegală, imorală și zdrobește însăși esența democrației – votul. O astfel de abatere ne va costa scump în anii care vin. Cu toții am văzut deja cum Putin râde de felul în care puterea politică de la București a gestionat aceste alegeri. Nu voi permite să devenim bătaia de joc a dictatorului de la Kremlin. Ajunge!

Felul în care propaganda rusească s-a răspândit necontrolat în țara noastră este o problemă foarte gravă, care trebuie să aibă consecințe. Însă trebuie să ne ocupăm de aceasta după ce organizăm alegeri libere de la un capăt la altul și arătăm întregii lumi cât de puternici suntem. Voi câștiga președinția României pentru că românii știu acum că voi lupta pentru ei și pentru democrația noastră. Și voi lupta să mă asigur că adevărul și libertatea vor triumfa. Dumnezeu să-i ajute pe români! Dumnezeu să ne ajute!”, a declarat Elena Lasconi.

Curtea Constituțională a decis vineri în unanimitate anularea alegerilor prezidențiale, potrivit unui comunicat al CCR. Procesul electoral pentru alegerea Președintelui României va fi reluat în integralitate, Guvernul urmând să stabilească o nouă dată pentru alegerea Președintelui României, precum și un nou program calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare, potrivit MesageruldeSibiu.ro





sursa: Curtea Constituțională a României

„În temeiul art. 145 lit. f) din Constituţie, anulează întregul proces electoral cu privire la alegerea preşedintelui României, desfăşurat în baza HG 756/2024 privind stabilirea datei alegerilor pentru preşedintele României în anul 2024 şi a HG 1.061/2024 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea preşedintelui României în anul 2024", se arată în decizia CCR, adoptată cu unanimitate de voturi.

Practic, în urma acestei decizii se anulează rezultatele din primul tur, iar alegerile prezidenţiale se reiau de la zero.

Anularea alegerilor are loc pe fondul desecretizării informațiilor de la serviciile secrete, care au indicat ingerința Rusiei în alegeri.

Sesizări pentru anularea alegerilor

Hotărârea vine cu două zile înaintea turul 2 al scrutinului, în care au intrat candidatul independent Călin Georgescu și candidata USR Elena Lasconi și în condițiile în care diaspora votează deja.

CCR a luat decizia după ce joi a primit patru sesizări de la SNSPA, Institutul pentru Studiul Totalitarismului, publicația Calea Europeană și candidatul Cristian Terheș.

Solicitările au fost depuse în contextul noilor informaţii prezentate de Serviciul Român de Informaţii (SRI), Serviciul de Informaţii Externe (SIE) şi Ministerul Afacerilor Interne (MAI) în cadrul şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) din data de 28 noiembrie care au fost declasificate, miercuri, de preşedintele Klaus Iohannis și care indică faptul că finanţarea campaniei candidatului independent Călin Georgescu pe TikTok s-a ridicat la un milion de euro, precum și că au avut loc acţiuni ale unui actor cibernetic statal asupra infrastructurilor IT&C suport pentru procesul electoral şi că România este o ţintă pentru acţiuni hibride agresive ruse.

