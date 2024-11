Dan Tarcea, viceprimarul Clujului: „Am votat pentru omul care poate să garanteze siguranța României”

Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, a votat duminică, 24 noiembrie, în primul tur al alegerilor prezidenţiale.

Dan Tarcea, viceprimarul Clujului | Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

„Am votat pentru acel om care poate să garanteze siguranța României, am votat pentru acel om care este validat din punct de vedere profesional, am votat pentru acel om care se poate întâlni cu orice lider al lumii și poate să discute de la egal la egal cu ei. Am votat pentru un om onest, am votat pentru un om familist, pentru acel om care poate să garanteze parcursul european al României și, nu în ultimul rând, am votat pentru acel om care a fost întotdeauna pentru proiectele Clujului și aproape de Cluj”, a transmis Dan Tarcea.

