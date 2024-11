Alexandru Cordoș, secretar executiv PSD Cluj: „Am votat cu încredere calea sigură pentru viitorul nostru și al viitoarelor generații”

Consilierul județean Alexandru Cordoș, secretarul executiv al PSD Cluj, a votat duminică dimineaţa, 24 noiembrie.

Alexandru Cordoș, secretar executiv PSD Cluj | Foto: Alexandru Cordoş - Facebook

„Dupa 20 de ani România are șansa de a cunoaște o nouă etapă: a stabilității, democrației, progresului. Am votat cu încredere calea sigură pentru viitorul nostru și al viitoarelor generații, calea spre o economie stabilă, echitabilă. Am votat pentru o țară în care fiecare cetățean să fie împlinit și mândru”, a transmis Alexandru Cordoş.

