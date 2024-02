Deputatul Patriciu Achimaș-Cadariu: „Asigurările private de sănătate trebuie aduse în discuție”

Raportul Starea Sănătății în Uniunea Europeană pe anul 2023 relevă că doar 1 din 3 români plătește asigurare de sănătate, iar cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor sunt cele mai scăzute la nivelul țărilor din UE.

Deputatul PSD de Cluj, profesorul Patriciu Achimaș Cadariu, apreciază că proiectul de lege ințiat de USR care prevede dreptul românilor de a direcționa 50 la sută din contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă salariului de bază minim brut către un asigurator privat de servicii de sănătate nu trebuie respins a priori.

„Discuția este foarte bună, e binevenită, nu cred că trebuie să respingem a priori această alternativă de lucru. Asigurările private trebuie aduse în discuție, competiția între case e utilă dacă de noul sistem de sănătate ar urma să beneficieze în mod real pacienții”, a subliniat chirurgul Institutului Oncologic din Cluj.

Profesorul Achimaș și-a fundamentat analiza pe Raportul Starea Sănătății în Uniunea Europeană pe anul 2023 care relevă că România este pe locul 1 în UE la numărul de decese din cauze prevenibile și din cauze tratabile și că doar 1 din 3 români plătește asigurare de sănătate iar cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor sunt cele mai scăzute la nivelul țărilor din Uniune. El a spus că dacă dorim să ieșim din această zonă de contraperformanță sistemul de sănătate trebuie pus pe alte baze.

„Atâta timp cât ar fi casele publice și private în competiție, s-ar tria și medicii, și pacienții, fiindcă aceste case nu ar mai deconta aiureli, n-ar mai ține în viață instituții care demult trebuiau nu închise neaparat, ci convertite în centre de triaj, de reabilitare, recuperare și paleație și ar concentra resursele către instituțiile publice sau private care într-adevăr fac performanță, și asta este foarte ușor de evaluat într-un sistem cum e cel german de pildă care are toate aceste mijloace printr-un sistem informatic care permite evaluarea personalului și a instituției. Prin urmare, această triere ar contribui la o cheltuire mai judicioasă a fondurilor de sănătate”, a subliniat deputatul clujean.

Profesorul Patriciu Achimaș Cadariu crede că discuția despre un sistem medical mai performant este absolut necesară chiar dacă un consens e greu de obținut în acest an electoral.

„Nu sub presiune se fac lucrurile astea și nici în virtutea conservării unor sinecuri. E nevoie să pornim de la pacienți și de la faptul că trebuie să creștem calitatea serviciilor pe care le acordăm populației, real, nu de formă, că am mai deschis nu știu câte centre care stau goale sau am mai cumpărat nu știu câte aparate care din nou sunt folosite cu competențe dubitabile”, a încheiat deputatul Patriciu Achimaș-Cadariu.

