Europarlamentar: „Ratăm și de această dată intrarea în spațiul Schengen”

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac consideră că România a ratat inexplicabil, și în acest an, aderarea la spațiul Schengen.

Eugen Tomac critică autoritățile române Foto Facebook Eugen Tomac





Eugen Tomac a explicat, pentru monitorulcj.ro care crede că sunt motivele acestui eșec.

„Din păcate, constat cu profund regret faptul că ratăm și de această dată intrarea în spațiul Schengen, faptul că acest subiect figura inițial pe ordinea de zi, el nu se mai regăsește... și este de neînțeles de ce decidenții noștri, guvernul, nu explică motivul pentru care nu intrăm în Schengen în acest an, în condițiile în care atât președintele Iohannis cât și toți ceilalți decidenți ne-au promis că în 2023 vom intra în mod sigur. Este ultimul Consiliu JAI din acest an, și faptul că nu ne aflăm pe ordinea de zi e un eșec al actualei puteri. Mai mult decât atât, președintele avea instrumentul Consiliului European, în Consiliul European trebuia să discute acest subiect, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că extinderea spațiului Schengen, prin blocajul generat de Austria nu mai reprezintă o problemă bilaterală între România și Viena, ci este o problemă europeană și trebuia discutată acolo și acolo se iau toate deciziile mari în ce privește Uniunea Europeană. Faptul că nu am avut în Consiliul European acest subiect în această toamnă arată lipsa de viziune și curaj a președintelui de a impune un subiect de interes major pentru toți cetățenii români și pentru România în ansamblu. Cred că am ratat în mod inexplicabil și acest obiectiv de a intra în 2023 și cel mai probabil nu vom intra nici în 2024, pentru că anul viitor este un an cu alegeri europarlamentare, cu mize majore pentru toate statele membre, inclusiv alegerea unei noi Comisii, și de aceea nu cred că prioritate pentru UE va fi extinderea spațiului Schengen. De aceea aceste zile erau cruciale pentru noi, ca să ne atingem obiectivul intrării în Schengen. Din păcate, pentru președinte vizitele în Africa, Dubai, sunt mai importante decât așteptările cetățenilor români”, a spus Eugen Tomac.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: