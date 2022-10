Daniel Buda, europarlamentar PNL Cluj: „Politica de coeziune, expresie a solidarităţii europene!”

Europarlamentarul PPE/PNL Daniel Buda a fost prezent în cadrul evenimentului „Perspective regionale despre imaginea de ansamblu a Europei digitale”.

Daniel Buda, europarlamentar PNL Cluj: „Politica de coeziune, expresie a solidarităţii europene!".





Europarlamentarul PPE/PNL Daniel Buda a fost prezent în cadrul evenimentului „Perspective regionale despre imaginea de ansamblu a Europei digitale”, alături de primarul Emil Boc, ministrul Marcel Ioan Boloș și secretar de stat Ovidiu Cîmpean.

Workshop-ul, organizat cu prilejul Săptămânii Europene a Regiunilor, a reunit perspectivele a patru speakeri de înaltă reprezentanță la nivel european, regional și local cu privire la tema tranziției digitale.

„Mulțumesc pe această cale ADR Nord-Vest pentru invitație și îi felicit pentru organizarea acestui workshop extrem de important pentru împărtășirea cât mai eficientă a experiențelor, bunelor practici de la nivel național, regional, local. Săptămâna aceasta, mai mult decât de obicei, vorbim despre Politica de Coeziune, tranziția verde și digitală. Politica de coeziune este o expresie a solidarităţii europene. Fondurile structurale europene au devenit principalul instrument menit să reducă decalajele teritoriale și, în special, să rezolve problema regiunilor mai puțin dezvoltate. Mai mult decât atât, în prezent politica de coeziune poate contribui la provocările legate de migranții care fug de război, poate răspunde problemelor legate de capacitățile de depozitare a cerealelor din port, iar exemplele pot continua”, a transmis europarlamentarul Daniel Buda.

Atât în Parlamentul European cât și în Comitetul Regiunilor există o preocupare constantă cu privire la exodul de creiere și schimbările demografice.

„Un fenomen care afectează România și multe țări din Europa de Est. Am avut personal un raport prin care am cerut ca politica de coeziune să fie folosită mai bine pentru a inversa tendințele demografice negative. Este timpul să privim spre viitor, să vorbim despre programele UE pentru 2021-2027 și, cu siguranță, sub conducerea ministrului Boloș, România va putea absorbi și cheltui mai mulți bani din Politica de Coeziune. Cu această ocazie vreau să salut programele

operaționale semnate la Alba Iulia care vor contribui la dezvoltarea României”, a mai arătat eurodeputatul.

Clujul a fost dat ca exemplu de bune practici

„Astăzi este vorba și de digitalizare. Oportunitățile de transformare digitală au un impact important asupra coeziunii dintre regiunile și orașele «UE». Cluj-Napoca este un exemplu pozitiv de transformare digitală: digitalizarea în administrația publică, digitalizarea în transportul public. Îl felicit pe domnul Emil Boc pentru că reușește să aducă tehnologia mai aproape de viața oamenilor”, a transmis europarlamentarul.

Europa trece prin diverse provocări, războiul din Ucraina, pandemia, securitatea alimentară, toate acestea afectează teritoriul UE și riscă să exacerbeze disparitățile existente: „EURegions Week reprezintă ocazia perfectă pentru a reflecta asupra modului în care putem transforma provocările în oportunități. Orașele și regiunile sunt inima proiectului european, deoarece autoritățile locale cunosc problemele cu care se confruntă comunitățile. Politicile europene trebuie să vină de la nivel local. Sunt sigur că Săptămâna Europeană a Regiunilor va aduce cele mai bune soluții pentru regiunile și orașele noastre!”, a mai spus Daniel Buda.

