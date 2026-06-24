Dosarul secret al accidentului Elenei Ceaușescu. Ce a încercat Securitatea să ascundă românilor?

Timp de aproape jumătate de secol, povestea a circulat mai mult ca un zvon. Se spunea că Elena Ceaușescu ar fi fost implicată într-un accident grav de mașină, că ar fi fost la un pas de moarte și că autoritățile comuniste au făcut tot posibilul pentru ca românii să nu afle niciodată adevărul.

Timp de zeci de ani, accidentul în care a fost implicată Elena Ceaușescu a rămas învăluit în mister. | Foto: Facebook Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității - CNSAS

Timp de zeci de ani, accidentul în care a fost implicată Elena Ceaușescu a rămas învăluit în mister. Documente publicate acum de CNSAS arată că soția dictatorului a suferit un grav accident rutier în 1979, iar autoritățile comuniste au făcut tot posibilul pentru a ține incidentul departe de ochii publicului.

Acum, documente publicate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității pe pagina lor de Facebook arată că accidentul a existat cu adevărat.

Ce a încercat Securitatea să ascundă românilor?

În 1979, cu zece ani înainte de Revoluție, Elena Ceaușescu a suferit un grav accident de circulație. Potrivit documentelor din arhivele Securității, soția dictatorului Nicolae Ceaușescu a suferit un traumatism cranian sever și a dispărut pentru o perioadă din viața publică.

Pentru regimul comunist însă, un asemenea incident nu putea deveni știre.

Autoritățile au blocat orice informație despre accident, iar presa românească nu a publicat niciun rând. Chiar și jurnaliștii străini acreditați la București au întâmpinat dificultăți în încercarea de a afla ce s-a întâmplat.

Un telex interceptat de Securitate confirmă accidentul în care a fost implicată Elena Ceaușescu în anul 1979. | Foto: Facebook Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității - CNSAS

„La 17 nov. 1979 Agenția France Presse - Viena adresează lui Dupuy Albert [Dupuis Albert], corespondentul său acreditat la Congres, următorul telex:

„După unele știri apărute în ziarul La Libre Belgique, o înaltă personalitate română a fost victima unui grav accident de automobil. Este vorba de Elena Ceaușescu, al cărei șofer a murit în timpul accidentului. Nu poți găsi şi altceva în plus față de aceste rânduri?”

În aceeași zi, Dupuy Albert a transmis:

„Accidentul a avut loc în urmă cu câteva săptămâni în timpul vizitei lui Jivkov, între București și Sinaia. Dar D-na Ceaușescu, care s-a restabilit între timp, va asista luni la dezbaterile Congresului. Nimic nu confirmă că şoferul ar fi murit în accident. Am aflat din surse particulare că mașina în care se afla D-na Ceauşescu a luat-o spre stânga pentru a evita un copil și că astfel s-a ciocnit cu un autoturism care venea în sens invers. Mă întreb dacă în aceste condiții merită să se facă o informație specială (corespondenţă). Gândesc că ar fi suficient să se facă menţiunea acestui accident în corespondența deschiderii Congresului, pe care vă o voi trimite mâine şi vă sugerez redactarea următoare:

<D-na Elena Ceaușescu, soția șefului de stat şi şef al Partidului Comunist Român și membru al Comitetului Politic Executiv al PCR care, în urma unui accident automobilistic, a fost nevoită să stea câteva zile în afara oricărei activități politice, va asista luni la Congresul Partidului Comunist, s-a aflat din surse particulare la București. În timpul vizitei d-lui Todor Jivkov în România, acum câteva săptămâni, autoturismul în care se afla d-na Ceaușescu s-a ciocnit cu un automobil ce venea în sens invers, pentru a evita un copil care se angajase imprudent în traversarea șoselei.>” scrie pe documentele pe care le-a publicat Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității pe Facebook

Securitatea monitoriza inclusiv corespondența jurnaliștilor străini care încercau să afle detalii despre accident. | Foto: Facebook Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității - CNSAS

Un ziar belgian a spart tăcerea

Povestea a ieșit la iveală după ce publicația belgiană „La Libre Belgique” a relatat despre accident. Informația a ajuns rapid și la Agenția France Presse, care a cerut explicații corespondentului său din România.

Telexul trimis în noiembrie 1979 și interceptat de Securitate arată că până și presa occidentală încerca să afle dacă Elena Ceaușescu fusese rănită și dacă șoferul acesteia murise în urma impactului.

Copilul care ar fi schimbat cursul istoriei

Potrivit informațiilor culese de jurnalistul AFP din surse neoficiale, mașina în care se afla Elena Ceaușescu ar fi intrat pe contrasens pentru a evita un copil care traversa șoseaua.

Autoturismul s-ar fi izbit apoi de o mașină care circula din sens opus.

Aceasta este doar una dintre variantele care au circulat. De-a lungul anilor au existat și alte explicații privind producerea accidentului, însă documentele confirmă un lucru esențial: incidentul a avut loc și a fost suficient de grav încât să o țină pe Elena Ceaușescu departe de activitatea publică.

Securitatea citea mesajele jurnaliștilor

Poate cea mai interesantă parte a documentelor publicate de CNSAS nu este accidentul în sine, ci felul în care regimul încerca să controleze informația. Telexul AFP a fost interceptat și arhivat de Securitate, instituția monitorizând constant comunicațiile jurnaliștilor străini aflați în România.

Practic, în timp ce autoritățile încercau să ascundă accidentul, aparatul de supraveghere al statului urmărea inclusiv întrebările pe care presa occidentală le punea despre sănătatea Elenei Ceaușescu. La 47 de ani de la acel episod, un dosar uitat în arhivele Securității confirmă că una dintre cele mai cunoscute legende urbane ale comunismului românesc a fost, de fapt, realitate.

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