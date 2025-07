Percheziții DNA la domiciliul lui Cristian Popescu Piedone.Ar fi divulgat informații confidențiale, înaintea unui control al ANPC.

Procurorii DNA efectuează, marți, percheziții într-un dosar în care șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, ar fi suspectat că ar fi furnizat informații nedestinate publicității unui operator economic înainte să meargă în control.

Percheziții DNA la domiciliul lui Cristian Popescu Piedone| Foto: Cristian Popescu Piedone - Facebook

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, marți, percheziții într-un dosar în care șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, ar fi suspectat că ar fi furnizat informații nedestinate publicității unui operator economic înainte să meargă în control, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Procurorii au descins într-un complex turistic din Mamaia, unde era cazat Piedone. Ulterior, acesta a plecat însoțit de procurori spre București.

Potrivit surselor citate, descinderi au loc acasă la Piedone în județul Ilfov, dar și la biroul acestuia de la sediul ANPC.

„În cursul zilei de 22 iulie, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova și Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis marți DNA într-un comunicat de presă.

Piedone: „Nu am făcut trafic de influență, am deranjat extrem de mulți”

Președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a afirmat că de când se află la șefia Autorității nu a făcut niciun trafic de influență și nu a luat bani, adăugând că a deranjat „extrem de mulți” prin controalele efectuate.

„De când sunt președintele Autorității pot să fiu acuzat de orice, poate să mi se zică orice, nu am făcut trafic de influență, nu am luat una de un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da, se vede acest lucru, nu acuz nimic, vom vedea, dar am deranjat extrem de mulți, și vorbesc de la corporații, de la multe și multe altele pe care nu le știți. N-am vrut decât să îmi fac datoria și mi-o vor face în continuare. Voi demonstra prezumția mea de nevinovăție”, a declarat Cristian Popescu Piedone, în fața locuinței sale din localitatea Bragadiru.

El a afirmat că este acuzat că ar fi purtat o discuție cu cineva de la Hotel Internațional Sinaia în care ar fi divulgat că urmează să meargă controlul acolo sau în zonă.

„Lucrurile astea dacă s-au întâmplat (...) ar fi fost undeva în luna mai (...) când a fost comandamentul pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani și ani de zile. Nu am avut niciun schimb de informații”, a spus Piedone.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: